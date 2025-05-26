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Последний шанс подать заявку: некоторые украинцы могут получить по 54 тыс. грн

Марина Фурман
26 мая 2025, 14:12
675
Зарегистрироваться на получение помощи смогут семьи, которые соответствуют определенным критериям.
беженцы, деньги
Кто получит средства и какие условия / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто из украинцев может получить 54 тысячи гривен
  • Как подать заявку на помощь

Категория украинцев, пострадавших в результате войны, смогут подать заявки на получение денежной помощи от международного фонда "Норвежский совет по делам беженцев" (NRC). Об этом говорится в публикации пресс-службы NRC в Facebook.

Кто может получить денежную помощь

Зарегистрироваться на получение помощи смогут домохозяйства, которые соответствуют одному или нескольким критериям уязвимости:

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  • проживают на территориях, где продолжаются боевые действия;
  • вынуждены были покинуть свои дома из-за военных обстоятельств;
  • вернулись домой в деоккупированные регионы.

"Среди вышеупомянутых категорий, каждая заявка проходит проверку, во время которой оценивается уровень социально-экономической уязвимости. Это помогает определить, кто нуждается в поддержке больше всего, и распределить помощь в соответствии с имеющимися ресурсами", - говорится в сообщении.

Сумма выплат составляет 10,8 тыс. грн на одного человека, но не более чем для пяти членов семьи. То есть максимальная помощь для одной семьи - 54 тыс. грн. Если в семье больше пяти человек, нужно оформить две отдельные заявки. В каждой из них обязательно должен быть хотя бы один совершеннолетний человек.

Как зарегистрироваться на выплаты

Срок подачи заявок на выплаты фактически истекает. Украинцы, которые подпадают под вышеупомянутые критерии, должны заполнить специальную форму до 27 мая (17:00). (Форма прикреплена на странице компании в Facebook)

Там необходимо заполнить анкету, внимательно отвечая на все вопросы. Важное требование - при подаче заявления необходимо предоставить местонахождение.

"Домохозяйства, которые получили денежную помощь от NRC или других организаций меньше, чем шесть месяцев назад, могут не быть выбраны", - говорится в сообщении организации.

Чтобы получить дополнительную информацию, то можно позвонить на горячую линию или же написать письмо на электронную почту, которая указана в Facebook.

Выплаты украинцам - новости по теме

Ранее Главред писал, что украинское правительство выделило дополнительные 665 миллионов гривен для выплаты компенсаций в рамках программы "еВідновлення". Планируется покрыть потребность в восстановлении 7 389 жилых помещений, поврежденных в результате вооруженной агрессии.

Кроме того, украинцы, которые вынуждены покинуть свои дома из-за разрушений, смогут получить денежную помощь. Сумма выплат будет в размере 40 тысяч гривен единовременно и 20 тысяч гривен ежемесячно.

В Харьковской области жители, которые относятся к уязвимым категориям населения, могут получить помощь эквивалентную 29 000 гривен для ведения личного хозяйства. Речь идет о людях с инвалидностью, многодетных семьях и одиноких людях.

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  • Германия;
  • Польша;
  • Чехия.
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