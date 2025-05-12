Компенсации за поврежденное жилье: украинцам выделили 665 млн грн

Украинцам предоставили помощь для проведения мелких и капитальных ремонтов.

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Украинцам выделили 665 млн грн на ремонты / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Через компенсации можно получить до 200 тыс грн для текущего ремонта

На капитальный ремонт можно получить от 200 до 350 тыс грн

Украинское правительство выделило дополнительные 665 миллионов гривень для выплаты компенсаций в рамках программы "еВідновлення". Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

"Кабинет Министров Украины принял постановление, которое позволяет выделить из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 665 миллионов гривень для выплаты компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы "еВідновлення". Это - помощь украинцам для проведения мелких и капитальных ремонтов", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что благодаря дофинансированию программы планируется покрыть потребность в восстановлении 7 389 жилых помещений, поврежденных в результате вооруженной агрессии.

В Минразвития напомнили, что через компенсации можно получить до 200 тысяч гривень для проведения ремонтов категории А (текущие ремонты). При этом на ремонты квартиры категории Б (капитальные ремонты) можно получить от 200 до 350 тысяч гривень, на ремонт дома - от 200 до 500 тысяч гривень.

Всего в этом году для реализации "еВідновлення" в государственном бюджете заложен 1 миллиард гривень. Из них на ремонты категории А - 400 миллионов, категории Б - 600 миллионов.

Денежная помощь украинцам - последние новости

Напомним, чешская гуманитарная организация People in Need открыла новую программу денежной помощи для уязвимых категорий украинцев в Харькове и прифронтовых общинах области. Выплаты (до 180 тыс. грн) будут предоставлять людям, пострадавшим от войны, включая ВПЛ, жителей деоккупированных территорий, социальные меньшинства и лиц с юридическими или жилищными проблемами.

Также жители пяти прифронтовых областей Украины - Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской - могут получить денежную помощь от правительства Эстонии. В течение трех месяцев уязвимые категории населения будут получать по 3600 грн ежемесячно на каждого члена семьи.

Как сообщал Главред, благотворительный фонд "Право на защиту" при поддержке ВСК ООН оказывает помощь на аренду жилья отдельным категориям украинцев в 7 регионах, в частности в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Кировоградской и Одесской областях. Выплаты доступны на срок до 6 месяцев.

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