Как получить компенсацию за поврежденное жилье: в Раде пояснили, что нужно делать

Владельцы недвижимости, которые понесли убытки, уже могут подавать заявления на компенсацию от государства в формате программы єВідновлення.

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Как получить компенсацию за поврежденное жилье – пошаговая инструкция / коллаж Главред, фото УНИАН

В результате очередного ракетного-бомбового обстрела 8 июля 2024 года страна-агрессор Россия только в Киеве повредила 129 зданий. Как заявила руководитель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, владельцы недвижимости, понесшие убытки, уже могут подавать заявления на компенсацию от государства по программе єВідновлення.

По ее данным, по состоянию на 10 июля 2024 года жители Киева и области подали почти 25 тысяч заявлений на компенсацию в этом формате.

"По состоянию на сегодняшний день украинцам уже согласовали выплату за уничтоженное и поврежденное жилье за общую сумму в 7,5 млрд гривен только по Киевскому региону (город и область). Что может быть более убедительным, чем реальные цифры?", – сказала Шуляк.

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Нардеп отметила – жителям Соломенского, Днепровского, Дарницкого, Святошинского, Деснянского, Шевченковского и Голосеевского районов Киева, жилье которых пострадало или было дотла уничтожено российскими ракетами, нужно в безотлагательном порядке подаваться на компенсацию.

Как подать заявление на получение компенсации в формате єВідновлення:

Подать с помощью портала или приложения Дія информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном жилье;

Подать заявление за компенсацию через портал или приложение Дія, через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или у нотариуса;

Перед подачей заявления через ЦНАП убедитесь, что объект зарегистрирован в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (без этого получить компенсацию не получится);

Дождаться, пока жилье обследует комиссия – это должно произойти на протяжении 30 дней (она и вынесет решение о предоставлении компенсации).

При положительном решении о компенсации за поврежденное жилье для получения средств гражданину нужно открыть счет єВідновлення в одном из банков-участников программы. На данном этапе таким финансовых учреждений семь: Приватбанк, Monobank, "Сенс банк", А-банк, ПУМБ, Sportbank и izibank.

Напомним, ранее стало известно, кто из украинцев может остаться без субсидии и как этого не допустить. Такая неприятная ситуация может произойти в случае задолженности, возникшей в период 3 месяцев и превышающей 680 грн.

До этого Главред рассказывал, как украинцы могут оформить субсидию через "Дію". Новая услуга на портале "Дія" имеет целью облегчить процесс получения этой помощи и упростить рутинные административные процедуры для граждан.

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