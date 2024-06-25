На какую помощь имеют право переселенцы: куда обратиться и какие суммы

ВПЛ, не получающие выплаты, могут получать пособие по безработице, государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, субсидии на оплату ЖКХ и т.д.

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Какие деньги могут получить переселенцы: куда обратиться и какие суммы / коллаж Главред, фото УНИАН

Временно перемещенные лица, которые не получают выплаты, могут претендовать на пособие по безработице и на другие различные социальные услуги. Об этом говорится на официальном сайте Чугуевского городского совета.

"Если вам отказано в назначении или продлении помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, у вас есть и другие варианты и пути получения государственной поддержки", – говорят чиновники

Выплаты по безработице

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Трудоспособные ВПЛ, которые не зарегистрированы как физические лица-предприниматели (в просторечии – ФОП) либо в центре занятости, могут стать на учет в центре занятости (и это позволяет получить статус безработного и право на помощь).

Что дает статус безработного:

финансовая помощь – пособие по безработице варьируется от 1500 до 7100 грн и предоставляется на период до 90 календарных дней (для лиц предпенсионного возраста – до 360 календарных дней) во время действия военного положения;

карьерная поддержка – получение помощи от карьерного советника в поиске работы и трудоустройстве;

образовательные услуги – консультации, информационные и профориентационные услуги для переучивания.

Выплаты малообеспеченным переселенцам

Семьи ВПЛ, чей среднемесячный совокупный доход меньше уровня обеспечения прожиточного минимума, имеют право на государственную социальную помощь как малообеспеченные семьи. Прожиточный минимум расчитывается так:

для детей до 6 лет: 3588 грн (140% соответствующего прожиточного минимума);

для детей от 6 до 18 лет: 4474 грн (140% соответствующего прожиточного минимума);

для трудоспособных лиц: 1665 грн (55% соответствующего прожиточного минимума);

для лиц, потерявших трудоспособность: 2361 грн (100% соответствующего прожиточного минимума).

Субсидии и льготы

ВПЛ могут получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для подтверждения фактического проживания в доме или квартире достаточно предоставить справку ВПЛ. Регистрация в этом жилом помещении не обязательна. Особенности получения субсидий:

Размер субсидии зависит от стоимости жилищно-коммунальных услуг и уровня доходов семьи.

Жители временно оккупированных территорий или зоны активных боевых действий, которым на период действия военного положения были продлены выплаты, должны подать заявление в органы Пенсионного фонда Украины для проведения перерасчета.

Что за ведомство Минсоцполитики? Министерство социальной политики Украины (укр. Міністерство соціальної політики України) — государственный орган исполнительной власти Украины, который работает в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, оказания гуманитарной помощи, социальных услуг лицам, отдельным социальным группам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее стало известно, кто из украинцев может остаться без субсидии и как этого не допустить. Такая неприятная ситуация может произойти в случае задолженности, возникшей в период 3 месяцев и превышающей 680 грн.

До этого Главред рассказывал, как украинцы могут оформить субсидию через "Дію". Новая услуга на портале "Дія" имеет целью облегчить процесс получения этой помощи и упростить рутинные административные процедуры для граждан.

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