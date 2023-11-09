Легче, чем когда-либо: как украинцы могут оформить субсидию через 'Дию'

Новая услуга призвана облегчить процесс получения этой помощи и упростить рутинные административные процедуры для граждан.

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Украинцы смогут подавать заявление на субсидию в "Дие" / Коллаж: Главред, фото: diia.gov.ua

На портале "Дія" запустили бета-тестирование новой услуги по оформлению жилищной субсидии, которая позволит украинцам втрое быстрее подавать заявление о получении помощи от государства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Обновленная услуга упрощает процедуру получения жилищной субсидии, снижая количество обязательных шагов и время, необходимое для ее подачи. Раньше, для получения субсидии, гражданам приходилось заполнять расширенную форму на 21 пункт, а теперь процесс сведен лишь к 7 шагам, занимающим всего 10 минут.

"Максимально упростили процесс оформления заявления. Сейчас, чтобы получить субсидию, нужно заполнить расширенную форму на 21 пункт. Обновленный сервис сокращает время до 10 мин и содержит всего 7 шагов. Все удобно и просто", - сказал Михаил Федоров. видео дня

К бета-тестирование новой услуги могут присоединиться украинцы, имеющие карточку налогоплательщика (РНОКПП) в мобильном приложении "Дія" и основания для получения субсидии. Проверка нового сервиса позволит пользователям оценить его эффективность и удобство.

Субсидия назначается гражданам, чьи доходы не позволяют им самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Присоединиться к бета-тестированию можно за ссылкой.

Услуги для украинцев в "Дие"

Напомним, в ноябре украинские граждане получили возможность платить административные штрафы с помощью приложения "Дія". Новая услуга упрощает взаимодействие граждан с государственными органами, делая процесс оплаты штрафов более быстрым и удобным. Это один из шагов в направлении цифровой модернизации и упрощения взаимодействия граждан с государственным сектором.

Также, теперь в приложении "Дія" появилась инновационная и чрезвычайно полезная функция для многих граждан - возможность закрыть ФОП всего в несколько кликов. Эта услуга является абсолютно автоматической и исключает любое влияние человеческого фактора.

Теперь гражданам не нужно ждать в течение долгого времени, пока их заявление обработают вручную госрегистраторы. Все данные для закрытия ФОП автоматически интегрируются из Единого государственного реестра, что избавляет от процесса возможных ошибок и осложнений.

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