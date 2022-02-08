Пенсионное удостоверение в "Дие": как украинцы смогут им воспользоваться

Приложение "Дия" / Минцифры

Добавить в "Дию" пенсионное удостоверение, которое будет иметь такую же силу, как и обычное. Такая информация содержится в документе, выложенному на сайте Объединения профсоюзов.

Согласно текст, пенсионер, изъявивший желание добавить свое удостоверение в "Дию", сможет сформировать документ в приложении. Оно может быть сформировано автоматически, если в реестре есть все сведения о пенсионере, в том числе и его оцифрованное фото.

Кроме того, сообщается, что в "Дии" пенсионеры могут оформить справку о доходах, которая, в частности, может понадобиться при обращении за назначением субсидии. Для этого нужно авторизироваться на портале, выбрать в меню "Услуги", затем —"Пенсии, льготы и помощь", а затем — "Справка о доходах пенсионера".

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Напомним, ранее сообщалось, что 4 февраля в приложении "Дия" запустили новую услугу для передачи права на управление автомобилем. Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал на своей странице в Facebook.

Чиновник пишет, что новая услуга в "Дие" позволит любому украинцу установить в онлайн-режиме личность другого человека ‒ который может законно пользоваться его автомобилем.

Ранее право управления транспортным средством можно было только в кабинете водителя или в сервисном центре МВД.