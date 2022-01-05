В "Дии" добавили функцию для борьбы с кредитными мошенниками: в Минцифре назвали детали

В "Дии" добавили функцию для борьбы с кредитными мошенниками / Минцифры

В государственном приложении "Дия" добавили новую функцию — push-уведомления о кредитах или о том, что кто-либо проверяет кредитную историю граждан. Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Теперь, когда какой-то банк будет проверять вашу кредитную историю или открывать новый счет, — вы сразу же увидите push в приложении "Дия"", ‒ уверил чиновник.

Федоров отметил, что большинство случаев кредитного мошенничества происходит именно с бумажными паспортами, которые легко отксерокопировать и передать злоумышленникам.

"Это одна из главных причин, почему в Киберполиции сейчас много дел с кредитными схемами. Мы хотим обезопасить людей, сохранить ваши деньги и нервы", — написал министр.

По его словам, если в "Дию" поступило уведомление о новом кредите, который владелец не открывал, можно сразу из приложения перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и написать жалобу.

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Кроме того, если граждане Украины увидят push-сообщения о том, что кто-то проверяет их кредитную историю, чтобы открыть новый кредит, то смогут отреагировать на это и связаться с учреждением для выяснения деталей.

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Напомним, ранее чиновники Министерства цифровой трансформации заявили о том, что есть вполне конкретные причины исчезновения документов из приложения "Дия".

""Дия" не хранит персональные данные, а только отображает информацию из реестров после разового запроса пользователя. Когда тот выходит из приложения, система удаляет ковид-сертификаты для безопасности персональных и медицинских данных.

"Медицинские данные более чувствительны, чем персональные, и поэтому по требованию Минздрава нужно каждый раз давать согласие на их обработку и делать новый запрос", — пояснили они.