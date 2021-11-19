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Почему в "Дии" исчезают и не создаются COVID-сертификаты: ответ чиновников

19 ноября 2021, 16:36
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Как говорят в Минцифре, при повторной авторизации подаются новые запросы в реестры и потому украинцам каждый раз нужно давать согласие на передачу данных.

COVID-сертификат, ковид-сертификат, проверка, карантин
Почему в "Дии" исчезают и не создаются COVID-сертификаты / УНИАН

Есть вполне конкретные причины исчезновения документов из приложения "Дия". Об этом заявили чиновники Министерства цифровой трансформации в ответ на запрос портала Liga.

""Дия" не хранит персональные данные, а только отображает информацию из реестров после разового запроса пользователя. Когда тот выходит из приложения, система удаляет ковид-сертификаты для безопасности персональных и медицинских данных. "Медицинские данные более чувствительны, чем персональные, и поэтому по требованию Минздрава нужно каждый раз давать согласие на их обработку и делать новый запрос", — пояснили они.

Кроме того, говорят в Минцифре, при повторной авторизации подаются новые запросы в реестры и потому украинцам каждый раз нужно давать согласие на передачу данных. Соответственно, сертификат не может подгружаться автоматически.

"Если на момент авторизации пользователя в реестрах проводились технические работы, "Дия" не может получить ответ и сертификат не загрузится", ‒ говорят чиновники.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Верховная Рада 2 ноября поддержала в первом чтении законопроект №6084, который предусматривает введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов. Мошенникам и подозреваемым в противоправной деятельности лицам может грозить штраф на сумму до 170 тысяч гривен или 3-летний тюремный срок.

Лица, использующим поддельный COVID-сертификат, могут быть оштрафованы на сумму от 17 до 34 тысяч гривен. Медицинских работников, которые вносят недостоверные сведения в базы данных, будет ждать штраф от 34 до 68 тысяч гривен с запретом на работу на 1-3 года. Продающим поддельные сертификаты медработникам может грозить санкция в виде штрафа от 85 до 170 тысяч гривен или же лишение свободы сроком до 3 лет.

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