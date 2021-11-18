Власти зашли в Интернет и нашли 210 тысяч сообщений о подделке COVID-сертификатов

В Украине продолжают борьбу с поддельными COVID-сертификатами / facebook/diia.gov.ua

В Украине власти провели мониторинг социальных сетей и выявили 210 упоминаний о том, как можно получить поддельный COVID-сертификат. Все сообщения уже переданы в полицию.

Как сообщает Интерфакс-Украина, заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич заявила о том, что правоохранителям передали 210 тысяч сообщений на тему "липовых" документов от коронавирусе – COVID-сертификатов.Читайте такжеСертификат или работа: в Украине уволили троих врачей за подделку документов о вакцинации

"У нас на сегодня 210 тыс сообщений о подделке документов", - сказала замминистра.

При этом в Минздраве уточнили, что данные были получены в ходе мониторинга социальных сетей.

Подделка COVID-сертификатов в Украине

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявлял, что медицинским работникам, которые причастны к подделке документов, связанных с коронавирусом, будут грозить лишение права на работу в медицинской сфере или тюрьма сроком на 3 года.

Реклама

В Минздраве также предупреждали о том, что ведомство, полиция и СБУ проводят спецоперацию для ликвидации деятельности по подделке COVID-сертификатов в Украине.

Верховная Рада 2 ноября поддержала в первом чтении законопроект №6084, который предусматривает введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов. Мошенникам и подозреваемым в противоправной деятельности лицам может грозить штраф на сумму до 170 тысяч гривен или 3-летний тюремный срок.

Лица, использующим поддельный COVID-сертификат, могут быть оштрафованы на сумму от 17 до 34 тысяч гривен. Медицинских работников, которые вносят недостоверные сведения в базы данных, будет ждать штраф от 34 до 68 тысяч гривен с запретом на работу на 1-3 года. Продающим поддельные сертификаты медработникам может грозить санкция в виде штрафа от 85 до 170 тысяч гривен или же лишение свободы сроком до 3 лет.