Запрет на работу и тюремный срок: медикам грозит серьезное наказание за подделку COVID-сертификатов

За подделку документов о вакцинации от COVID-19 медработникам грозит до 3 лет тюрьмы - Кузин / Reuters

Согласно действующему законодательству, медицинским работникам, которые причастны к подделке COVID-сертификатов и других документов по коронавирусу, может грозить прекращение права работать в сфере медицины или тюрьма сроком до трех лет. В Украине открыли уже 30 уголовных производств по факту махинаций с документами по вакцинации от коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

"Сейчас наказание пойдет по статье, касающееся подделки документов. Специфической статьи нет. Сейчас ответственность, какая есть, — за внесение ложных данных. Для врача это — от лишения права заниматься медицинской деятельностью до трех лет лишения свободы", - заявил он в эфире телеканала UA: Перший.

Читайте такжеCOVID-паспорта для путешествий из Украины в Европу: как оформить сертификат в ДіяПо его словам, всего в Украине на данный момент открыто уже более 30 уголовных производств по факту таких нарушений. Среди них и уголовные дела, связанные с сертификатами ПЦР.

"Это и сертификаты ПЦР, и свидетельства о выздоровлении, и справки, и результаты по вакцинации. По некоторым из них следствие ведется, в ближайшее время будем видеть результаты", - подчеркнул Игорь Кузин.

Сертификаты вакцинации от COVID-19 в Украине

В Украине уже более 100 тысяч граждан стали обладателями сертификата о вакцинации от коронавируса, сгенерированного в приложении Дія. Две прививки сделали уже почти 5 миллионов человек.

Для использования внутри страны существуют желтый и зеленый сертификаты вакцинации. Первый выдается после одного укола от COVID-19. Второй граждане получат после того, как пройдут полный курс вакцинации – две прививки от коронавируса.

Украинцы также могут получить и международный документ, который свидетельствует о вакцинации гражданина. Сертификат понадобится для поездок в страны Евросоюза.