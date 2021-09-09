В Украине будут выдавать "желтые" и "зеленые" сертификаты вакцинации: чего ждать украинцам

В Украине будут выдавать желтые и зеленые сертификаты вакцинации / УНИАН

Украинцы смогут получить два вида сертификата вакцинации от COVID-19 – "желтый" и "зеленый". С таким заявлением выступил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, разница заключается в следующем: "зеленый" сертификат будет выдаваться после двух доз прививок от COVID-19, а "желтый" ‒ после первой дозы. Оба сертификата будут использоваться как внутренние.

"Срок действия желтого сертификата составит время между прививками", ‒ уточнил Кузин.

По его словам, срок действия ‒ главная разница между "зеленым" и "желтым" сертификатами. По сути, они будут давать одинаковые привилегии вакцинированным, к примеру, на посещение спортзалов и ресторанов.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в ближайшее время в Украине ужесточат ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса, заявил замминистра здравоохранения.

По его словам, в середине сентября страна выйдет из "зеленой" зоны и перейдет в "желтую" зону, что вызовет более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий.