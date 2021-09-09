УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине будут выдавать "желтые" и "зеленые" сертификаты вакцинации: чего ждать украинцам

9 сентября 2021, 15:53
Прослушать новость
Остановить

Как рассказал официальный представитель Минздрава и главный санитарный врач Игорь Кузин, оба сертификата будут давать определенные привилегии вакцинированным.

Вакцинация
В Украине будут выдавать желтые и зеленые сертификаты вакцинации / УНИАН

Украинцы смогут получить два вида сертификата вакцинации от COVID-19 – "желтый" и "зеленый". С таким заявлением выступил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, разница заключается в следующем: "зеленый" сертификат будет выдаваться после двух доз прививок от COVID-19, а "желтый" ‒ после первой дозы. Оба сертификата будут использоваться как внутренние.

"Срок действия желтого сертификата составит время между прививками", ‒ уточнил Кузин.

По его словам, срок действия ‒ главная разница между "зеленым" и "желтым" сертификатами. По сути, они будут давать одинаковые привилегии вакцинированным, к примеру, на посещение спортзалов и ресторанов.

Читайте также"Люди не знают о тревожных симптомах": инфекционист рассказала о последствиях вакцинации

Реклама

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в ближайшее время в Украине ужесточат ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса, заявил замминистра здравоохранения.

По его словам, в середине сентября страна выйдет из "зеленой" зоны и перейдет в "желтую" зону, что вызовет более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий.

viber
Минздрав вакцинация новости Украины Игорь Кузин
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине будут выдавать "желтые" и "зеленые" сертификаты вакцинации: чего ждать украинцам». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Кортни Кардашьян разделась и показала аппетитное тело без любого фотошопаКортни Кардашьян разделась и показала аппетитное тело без любого фотошопа Высокое кровяное давление: назван домашний напиток, который "значительно" снижает гипертониюВысокое кровяное давление: назван домашний напиток, который "значительно" снижает гипертонию Гороскоп на 6 сентября для всех знаков Зодиака: неожиданные предложения или интриги недруговГороскоп на 6 сентября для всех знаков Зодиака: неожиданные предложения или интриги недругов Ведущая Нового канала покорила красотой на откровенном фото в бикиниВедущая Нового канала покорила красотой на откровенном фото в бикини В СБУ заявили об угрозе убийства Зеленского и вооруженного нападения на Раду - СМИВ СБУ заявили об угрозе убийства Зеленского и вооруженного нападения на Раду - СМИ

Последние новости

16:00

Гороскоп на 10 сентября для всех знаков Зодиака: долги, кража или ревность

15:57

Что на самом деле происходит с организмом, когда вы начинаете принимать рыбий жир Видео

15:56

В Украине могут отменить автофиксацию нарушений ПДД: слово за Конституционным Судом

15:53

В Украине будут выдавать "желтые" и "зеленые" сертификаты вакцинации: чего ждать украинцам

15:15

"Многие пенсионеры могут быть обмануты": Ощадбанк попал в скандал с навязыванием платной услуги

Реклама
15:11

Открытый перелом черепа и предплечий: на Ивано-Франковщине ребенок сорвался с аварийного моста Видео

15:10

Как Тищенко запретил думать о розовом слоне мнение

15:08

Учителям в Украине пообещали по 60 тыс: кому и когда увеличат надбавки Видео

14:52

Польша открыла границы для украинцев: какие правила въезда

14:45

Tayanna впервые показала своего мужчину, но скрыла его лицо от публики

14:44

Изжога или сердечный приступ: названы главные отличия, которые могут спасти жизнь Видео

14:38

Новый визит Зеленского в США под вопросом: в МИД назвали сценарий для Киева Видео

14:32

"Большая стройка": в Черноморске заработало модернизированное приемное отделение больницы

14:31

В Киеве самокатчик наказал автомобилиста, ехавшего по тротуару Видео

14:20

В Сети появились упоительно красивые фото с конкурса Drone Photo Awards 2021 Фото

14:12

Когда тревогу можно перепутать с болезнью: врач назвал различия Видео

14:09

Князь Монако Альберт II высказался по поводу слухов о разводе с женой

13:58

Спасают путинскую "Единую Россию": на Донбассе массово раздают паспорта РФ к выборам в Госдуму Видео

13:45

COVID-паспорт для путешествий в ЕС будет временным: в Минздраве назвали срок действия документа Видео

13:35

Жила в палатке у реки: в Киеве нашли изувеченное тело заробитчанки с Черниговщины

Реклама
13:31

Джеймс Ван показал, что случилось с главным злодеем из первого Аквамена

13:26

Как жить дольше: лучший продукт для снижения риска заболеваний и увеличения продолжительности жизни Видео

13:10

Затянется ли бабье лето и когда ударят дожди - новый прогноз погоды в Украине на сентябрь

13:03

На 1+1 объяснили, почему забыли о Чапкисе на премьере и в первом выпуске Танців з зірками

12:43

"Если вы такие крутые – ответьте нам": Кулеба жестко жестко разнес Россию из-за ситуации в Крыму

12:38

Первая драка политсезона: Тищенко напал на Лероса из-за "наезда" на Зеленского Видео

12:26

Полная коляска денег и соска на золотой цепочке: "скромные" ромские крестины показали на видео Видео

12:10

Названы симптомы рака груди, которые не связаны с опухолью Видео

12:10

"Или псих, или под наркотой": водители схватили неадеквата, скакавшего по крышам машин в Киеве Видео

12:08

Угроза астмы, конвульсий и выкидышей: чем опасен гель-лак и есть ли альтернатива Видео

11:57

Значение имени Михаил: судьба, характер, когда день ангела Михаила

11:56

Океан Ельзи и Один в каное выпустили совместный клип Місто весни Видео

11:33

Для тонуса и чтоб быстрее забеременеть: названы самые полезные специи для женщин

11:29

Продюсер Танців з зірками раскрыл ситуацию с Тиной Кароль после ее ухода с 1+1

11:15

Кровавая попойка: под Киевом мужчина жестоко зарезал пенсионера-собутыльника

11:12

"Крылатые студенты": в харьковском ВУЗе обнаружили почти сотню летучих мышей (фото)

11:09

С давлением можно справиться с помощью простых трех напитков Видео

11:05

Последствия COVID-штамма Дельта у детей: педиатр предупредила о серьезных осложнениях Видео

11:04

Дженнифер Лоуренс беременна первенцем от своего супруга

10:57

Уже с понедельника: школы в одной из областей Украины переходят на дистанционное обучение

Реклама
10:43

Православный календарь на сентябрь 2021: Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня – даты

10:32

"Голосовали бы 300 лет": нардеп Тищенко ошарашил загадочной теорией о монобольшинстве Видео

10:22

Рак диагностируется у 81% пациентов: врачи узнали об опасном недостатке в организме Видео

10:19

"На страну не надейдесь": Милованов призвал украинцев массово копить на пенсии

10:11

В Украине взлетят цены на проезд в маршрутках: где поднимают тарифы Видео

09:55

Зеркальная дата 09.09: как загадать желание и изменить жизнь к лучшему Видео

09:23

Не поделили парня: в Днепре две девушки устроили жестокую драку и попали на видео Видео

09:16

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, проделки недругов или риск аварий Видео

08:35

В Украине произошло землетрясение

08:34

Хотят ли украинцы новых благословенных темных времен мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять