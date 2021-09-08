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Более 10 млн прививок от COVID: в МОЗ Украины отчитались об успехах вакцинации

8 сентября 2021, 10:37
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Как сообщил Ляшко, сейчас Украина вышла на показатель в 3,5 млн прививок в месяц.

вакцинация
Уже 10 млн прививок от COVID сделали в Украине / Reuters

На сегодня в Украине сделано более 10 млн прививок против коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19. Более 5,6 млн украинцев уже получили по крайней мере одну дозу, а 4,4 млн человек – две дозы вакцины.

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сейчас Украина вышла на показатель в 3,5 млн прививок в месяц и обеспечила доступ к вакцине для всех желающих. Теперь главное– желание украинцев прийти в пункт прививки.

"В настоящее время, в Украину доставили свыше 20 млн доз вакцин разных производителей, из них почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках инициативы равного доступа к антиковидных вакцин COVAX, а более чем 3,3 млн получено как гуманитарная помощь от стран ЕС", – сообщил Ляшко на своей странице в Facebook.

Как сообщил министр, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 74% медицинских работников, а двумя дозами привито 57%. Кроме того, первой дозой вакцинировано более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%.

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Вакцинация в Украине

В Украине с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации против коронавируса. Получить прививку могут получить все желающие украинцы в возрасте от 18 лет, иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине, и лица в статусе беженца.

Напомним, в Украине уже создали почти 200 центров вакцинации населения (ЦВН) против коронавируса. Записаться на вакцинацию в пункты прививки можно, позвонив в регистратуру медучреждения. Также по телефону или онлайн можно записаться в центр массовой вакцинации. В то же время в пунктах и центрах вакцинации будет действовать и живая очередь.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сделала неутешительное заявление об уровне заболеваемости коронавирусом. В Организации акцентировали, что мир перешел на плато и оно находится на довольно высоком уровне. Ежедневно в мире фиксируется около 4,5 млн случаев инфекции COVID-19. Каждый день от нее умирает 72-78 тысяч людей.

viber
Минздрав вакцинация Виктор Ляшко вакцинация от коронавируса
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