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В Минздраве предупредили о переходе Украины в "желтую" зону карантина: все ограничения

6 сентября 2021, 11:48

Украинцев ждут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий.

Карантина
Украинцев предупредили об ужесточении карантина / УНИАН

В ближайшее время в Украине ужесточат ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса, заявил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин.

Как подчеркнул он в эфире 1+1, в ближайшее время выйдет из "зеленого" уровня эпидопасности.

По его словам, в ближайшее время страна выйдет из "зеленой" зоны и перейдет в "желтую" зону, что вызовет более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий.

"Желтый" уровень:

  • количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней будет превышать 75;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 будет составлять более 4%;
  • количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестирования на антиген в течение последних семи дней на 100 тыс. населения будет менее 300;
  • при наличии оснований для установления "красного" уровня эпидопасности на территории, по крайней мере, одного региона.
  • запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или территории, заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров. При этом ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

"Оранжевый" уровень

местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения. Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:

  • загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%;
  • количество тестирований ПЦР и на антиген в течении семи дней на 100 тыс. населения менее 300;
  • количество госпитализаций в течении семи дней на 100 тыс. населения более 60;
  • коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%;
  • рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%;

"Красный" уровень

устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более показателей и запрещается.

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  • работа общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.;
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
  • разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Как известно, "зеленый" и "желтый" уровни эпидопасности устанавливаются одновременно на всей территории страны, "оранжевый" и "красный" определяются для региона.

Ранее Кузин заявил о том, что Украине избежать жесткого карантина Украине не удастся.

viber
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