Локдауна не избежать, Украина будет "красной" не раньше ноября - Минздрав

Украина будет в красной зоне карантина не раньше ноября / УНИАН

Главный санитарный врач Украины заявил, что в подавляющем числе областей ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны карантина и перейдет в "желтую".

"Мы будем вынуждены ввести "желтую" зону, где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов", — рассказал Кузин в эфире программы Сніданок з 1+1.

Переход к "желтой" зоне Кузин назвал "условной тревогой о том, что количество потенциальных новых случаев будет расти в ближайшее время".

Кузин добавил, что пока что нет какой-то конкретной цифры, при которой в Украине могут ввести локдаун.

При этом избежать жесткого карантина Украине не удастся.

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"По моему убеждению, нет. Но если мы будем говорить о "красном" уровне опасности, то он будет не раньше ноября", - отметил главный санврач.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на утро понедельника, 6 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 773 жителей страны. В том числе заболели 62 ребенка и 8 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 635 человек; летальных случаев - 18; выздоровели 457 человек.

Коронавирус в Украине в последнее время ускорился, поэтому в стране наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. В четырех регионах показатель заболеваемости уже не соответствует "зеленой" зоне.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране могут усилить карантин, заявил врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.

СМИ сообщили, что в Кабмине определили окончательные даты введения локдауна в столице – его хотят объявить уже с 15 сентября, а не в ноябре, как предполагалось ранее.

Позже власти Киева опровергли информацию о введении локдауна в Киеве с 15 сентября. Как отмечают чиновники, усиление карантина возможно только в том случае, если город войдет в "желтую" или "красную" зону карантина.