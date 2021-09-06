Локдауна не избежать, Украина будет "красной" не раньше ноября - Минздрав

Ситуация с коронавирусом COVID-19 ухудшается. Сначала Украина выйдет из "зеленой" зоны карантина и перейдет в "желтую" с более жесткими ограничениями.
Главный санитарный врач Украины заявил, что в подавляющем числе областей ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны карантина и перейдет в "желтую".
"Мы будем вынуждены ввести "желтую" зону, где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов", — рассказал Кузин в эфире программы Сніданок з 1+1.
Переход к "желтой" зоне Кузин назвал "условной тревогой о том, что количество потенциальных новых случаев будет расти в ближайшее время".
Кузин добавил, что пока что нет какой-то конкретной цифры, при которой в Украине могут ввести локдаун.
При этом избежать жесткого карантина Украине не удастся.
"По моему убеждению, нет. Но если мы будем говорить о "красном" уровне опасности, то он будет не раньше ноября", - отметил главный санврач.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
По состоянию на утро понедельника, 6 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 773 жителей страны. В том числе заболели 62 ребенка и 8 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 635 человек; летальных случаев - 18; выздоровели 457 человек.
Коронавирус в Украине в последнее время ускорился, поэтому в стране наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. В четырех регионах показатель заболеваемости уже не соответствует "зеленой" зоне.
Из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране могут усилить карантин, заявил врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.
СМИ сообщили, что в Кабмине определили окончательные даты введения локдауна в столице – его хотят объявить уже с 15 сентября, а не в ноябре, как предполагалось ранее.
Позже власти Киева опровергли информацию о введении локдауна в Киеве с 15 сентября. Как отмечают чиновники, усиление карантина возможно только в том случае, если город войдет в "желтую" или "красную" зону карантина.