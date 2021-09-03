В Киеве готовятся ввести локдаун с 15 сентября – СМИ

В Киеве вводят локдаун: названа дата / УНИАН

СМИ сообщили, что в Кабмине определили окончательные даты введения локдауна в столице – его хотят ввести уже с 15 сентября, а не в ноябре, как предполагалось ранее. Об этом сообщает "UNN", ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, будет ограничена работа кафе, ресторанов, салонов красоты и других учреждений, а также системы общественного транспорта, в том числе и метрополитена, пользование которым будет ограничено через систему "Киев Цифровой".

"Всем сказали готовиться на 15 сентября, у них (Кабинета министров - ред.) еще полторы недели до введения, будут следить за динамикой роста количества больных коронавирусом и уже от этой статистики будут решать, насколько жестким будет локдаун. Знаю, что коснется общественного транспорта", – сообщил источник.

Отмечается, что в настоящий момент в Киеве проходит процесс регистрации для получения спецпропусков для пользования общественным транспортом в период усиленного карантина. В этот раз ожидается, что система пропусков будет привязана к транспортным картам, а также "Карте киевлянина".

Как получить спецпропуска на транспорт

авторизоваться в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись) (можно добавить до 10 доверенных лиц, которые будут иметь доступ к системе);

в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись) (можно добавить до 10 доверенных лиц, которые будут иметь доступ к системе); заполнить электронную форму заявки (необходимо обосновать критическую необходимость работать в локдаун, для юридических лиц необходимо указать код ЕГРПОУ, для физических лиц-предпринимателей-виды деятельности в соответствии с КВЭД);

электронную форму заявки (необходимо обосновать критическую необходимость работать в локдаун, для юридических лиц необходимо указать код ЕГРПОУ, для физических лиц-предпринимателей-виды деятельности в соответствии с КВЭД); в случае положительного решения о выдаче спецпропусков – ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты "Киев Цифровой" каждого работника (информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого работника можно получить в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua).

Следует отметить, что в последнюю неделю коронавирусная статистика демонстрирует тенденцию к росту, в том числе 2 сентября количество новых заражений в сутки превысило 2,7 тысячи человек. Высоким остается и процент госпитализированных пациентов с коронавирусом.

Эксперты Киевской школы экономики (KSE) прогнозируют, что если такая ситуация продолжится в течение еще одного дня, будет принято решение о выходе Украины из "зеленой" зоны", а регионы будут распределены по уровню эпидемической опасности, в соответствии с которыми будут усилены ограничения.