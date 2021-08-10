В КГГА рассказали о подготовке к локдауну: вводят систему спецпропусков на транспорт

В Киеве готовят спецпропуска для общественного транспорта / УНИАН

На сегодняшний день предпосылок для введения локдауна в Киеве пока нет, заявил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

По его словам, власти не хотят, чтобы третья волна застала столицу врасплох, поэтому готовятся по всем направлениям, передает пресс-служба КГГА.

"Предпосылок для введения строгого карантина сегодня в Киеве нет", - подчеркнул Кулеба.

Кроме того, в КГГА рассказали о новом механизме выдачи спецпропусков на транспорт через электронную систему подачи заявок.

Новым механизмом смогут воспользоваться предприятия и организации, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

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Как получить спецпропуска на транспорт

Руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку и получить разрешение.

Что нужно для заказа специальных пропусков

авторизоваться в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись) (можно добавить до 10 доверенных лиц, которые будут иметь доступ к системе);

заполнить электронную форму заявки (необходимо обосновать критическую необходимость работать в локдаун, для юридических лиц необходимо указать код ЕГРПОУ, для физических лиц-предпринимателей-виды деятельности в соответствии с КВЭД);

в случае положительного решения о выдаче спецпропусков - ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты "Киев Цифровой" каждого работника (информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого работника можно получить в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua).

Спецпропуска на транспорт: что важно знать

После внесения данных о сотруднике, транспортная карточка работника активируется автоматически.

Проверить наличие специального пропуска работник сможет самостоятельно, скачав на смартфон приложение Киев Цифровой и добавив транспортную карту.

В Киеве анонсировали карточки трех видов:

транспортная карта нового образца;

транспортная карта старого образца;

карточка киевлянина.

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Ранее глава МОЗ Виктор Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.

Одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.

По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.