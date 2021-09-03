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Украина - на пороге ужесточения карантина: какие регионы могут выйти из "зеленой" зоны

3 сентября 2021, 10:09
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Ситуация с COVID пока что контролируемая, но нагрузка на медицинскую систему растет. Занята каждая пятая ковидная реанимационная кровать, смертность выросла.

карантин,девушка
Украина - на пороге ужесточения карантина/ УНИАН

По состоянию на 3 сентября официально вся территория Украины относится к зеленой зоне карантина, но число новых случаев заражения COVID-19 растет каждый день. Уже в двух регионах эпидемиологические показатели превышают норму.

В частности, в Луганской области два дня подряд наблюдаются высокий показатель госпитализаций больных коронавирусом. По последним данным Министерства здравоохранения, он составляет 51,4%, а днем ранее преодолевал отметку более чем в 75%.

Одесская область также уже второй день демонстрирует превышение по данному показателю. Сейчас показатель госпитализаций остановился на отметке 53,7%, а днем ранее составлял более 70%.

В то же время ситуация с динамикой COVID-госпитализаций стабилизировалась во Львовской и Луганской областях, где еще вчера она составляла 54,4% и 56,2%, сейчас составляет 47,8 и 37,0% соответственно.

moz.gov.ua

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

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Тем временем в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) отмечают, что в Украине действительно ускорился рост заболеваемости COVID-19. За неделю количество новых случаев выросло на четверть, а коэффициент выявления случаев инфицирования два дня подряд превышает предельные для "зеленой" зоны 4%. Если такая ситуация продолжится в течение еще одного дня, национальная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может принять решение о выходе Украины из "зеленой" зоны", а регионы будут распределены по уровню эпидемической опасности, в соответствии с которыми будут усилены ограничения.

Черновицкая область продолжает быть "регионом-антилидером" с наиболее критической ситуацией с заболеваемостью COVID-19. Коэффициент выявления случаев там фактически достиг уровня в 9% - в среднем в регионе фиксируют 130 случаев заболевания на 100 тысяч населения при рекомендованных ВОЗ 75 случаях. Уровень госпитализации в регионе достиг 29,1%.

Каждый из остальных 24 регионов находится в зоне повышенного риска возгорания. И уже в 11 украинских областях (Киевская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская, Луганская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области) коэффициент выявления случаев превышает рекомендованные ВОЗ 5%. На прошлой неделе таких регионов было шесть.

"Текущая ситуация остается контролируемой, но нагрузка на медицинскую систему растет - каждая пятая ковидная реанимационная кровать занята пациентами, на 14% заняты кровати с кислородом. Суточная смертность также возросла и в среднем составляет 38 человек в сутки (наполовину больше по сравнению с прошлой неделей)", - отметил руководитель KSE Юрий Ганиченко.

По его словам, очень вероятно, что карантин в Украине будет ужесточен в первой половине сентября 2021 года.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на утро пятницы, 3 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2693 жителей страны. В том числе заболел 171 ребенок и 40 медработников. За минувшие 24 часа были госпитализированы 826 человек; летальных случаев - 45; выздоровели 1 112 человек.

Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий назвал новый специфический симптом COVID-штамма Дельта.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, кому нужна прививка от коронавируса и кому ее лучше не делать.

В некоторых странах начали колоть третью дозу вакцин от коронавируса, но эта практика носит экспериментальный характер. Необходимость третьего укола препаратом от COVID-19 не подтверждена научными исследованиями, рассказал доктор медицинских наук Виктор Досенко.

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