Ученый подробно объяснил, нужна ли третья прививка от COVID-19

Две дозы прививки обеспечивают качественную защиту от коронавируса/ Reuters

В некоторых странах начали колоть третью дозу вакцин от коронавируса, но эта практика носит экспериментальный характер. Необходимость третьего укола препаратом от COVID-19 не подтверждена научными исследованиями, рассказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко.

Две дозы прививки обеспечивают качественную защиту, сказал медик в интервью изданию Obozrevatel.

"В отношении третьей дозы вакцины нет рекомендации ВОЗ. Эта информация пошла из стран, которые начали клинические исследования необходимости третьей дозы, в частности, из Израиля. Это научный проект. Сейчас никаких подтверждений того, что кому-то нужна третья доза, нет", – отметил ученый.

Обсуждение темы третьей дозы было бы целесообразным, если бы задачу профилактики заболевания коронавирусом не выполняла основная вакцинация, считает Досенко.

"Я бы начинал разговор о третьей дозе, если бы было что-то не так с эффективностью первых двух доз. А там - супервысокая эффективность", – сказал он.

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Ученый предположил, что бустерная прививка может понадобиться людям, организм которых не смог сформировать надежный иммунитет после двух прививок. Но публикаций на этот счет нет, а международные исследования, проведенные на десятках тысячах людей, показали эффективность ведущих вакцин в 90% и более.

Досенко добавил, что даже вакцины, которые имеют несколько более низкую эффективность (например, вакцина CoronaVac), защищают каждого второго привитого от заражения, а также гарантируют, что те, кто заболеют коронавирусом, перенесут болезнь в легкой форме. При этом часть привитых и вовсе не заболеет COVID-19.

Третья доза вакцины от коронавируса - о чем ранее писал Главред:

В июле сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech планируют предложить Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) одобрить использование третьей дозы вакцины от COVID-19 в качестве "бустера".

Позже главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что пока нет необходимости вводить американцам третью дозу вакцины от коронавируса.

В августе американская компания Moderna заявила, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от COVID-19. Поскольку это сможет обеспечить иммунитет от новых опасных штаммов.