Нужно больше уколов: Moderna заявила об эффективности третьей дозы против штамма Дельта

Moderna заявила о необходимости третьей прививки / Фото Reuters

Американская компания Moderna заявила, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от ковида. Поскольку это сможет обеспечить иммунитет от новых опасных штаммов.

Сейчас в фармацевтической компании находятся на втором этапе испытаний бустерной дозы вакцины. В отчете указывается, что третья доза дает устойчивый ответ против трех штаммов коронавируса, включая "Дельту", сообщает CNBC.

В то же время, уже вакцинированным двумя дозами лицам вводили 50 микрограмм препарата, хотя первые две дозы традиционно ввели по 100 мкг. При этом уровень антител приблизился к уровню, который наблюдается у ранее невакцинированных людей, которые получили две 100-микрограммовые дозы.

Что этому предшествовало

Всемирная организация здравоохранения призывает страны не вакцинировать граждан третьей дозой от коронавируса, минимум до конца сентября. Таким образом хотят избежать значительного разрыва между бедными и богатыми странами в вопросе распределения вакцин.

Американская фармкомпания Pfizer, которая являются производителями одной из самых эффективных в мире вакцин против COVID-19, сообщила, что третья бустерная доза ее вакцины в 11 раз увеличивает количество антител в организме человека, а также сильно защищает от "Дельты".

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Ранее сообщалось, что исследования показали эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против штамма Дельта, признанным одним из самых опасных из-за своих мутаций.

По словам главного санврача Украины Игоря Кузина, введение новых эпидемических ограничений в стране из-за штамма коронавируса Дельта пока не планируется. Впрочем, стоит ожидать продление общенационального каранатина.