Штамм Дельта наступает: эпидемиолог рассказал, когда в Украине ужесточат карантин

Эпидемиолог рассказал, когда в Украине ужесточат карантин / Фото Reuters

Из-за роста заболеваемости COVID-19, который в последние дни стал активно наблюдаться в Украине, в стране могут усилить карантин, заявил врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко. Он отметил, что интенсивность распространения коронавируса значительно увеличилась за счет штамма "Дельта" в Украине, который является более заразным и более передаваемым.

"Поскольку увеличилась интенсивность распространения, как следствие, растет заболеваемость и будут расти смертность и общая летальность. В связи с этим в Украине возможно усиление карантинных мероприятий. Более того, этот рост заболеваемости за счет штамма "Дельта" был спрогнозирован практикующими эпидемиологами и теоретиками, которые работают в очагах и понимают, что это такое, еще в конце мая - начале июня. Все они говорили о том, что во второй половине года у нас будет динамичный рост заболеваемости, что сейчас и происходит", - рассказал Кравченко в комментарии Главреду.

По его словам, заболеваемость выросла в 10 раз за месяц, ведь еще месяц назад в Украине диагностировали 150-200 новых случаев в сутки, а сейчас - уже более 2500.

"Мало того, в осенне-зимний период, когда изменятся погодные условия, закончится отпускная кампания, дети и взрослые вернутся в свои коллективы, появятся факторы, которые будут способствовать очередному распространению заболеваемости", - отметил он.

При этом Кравченко обратил внимание на то, что ни один из так называемых локдаунов, которые внедрялись в Украине, не внедрялись на основании эпидемиологических показателей.

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"В нашей стране они внедряются исключительно исходя из политической целесообразности. Поэтому когда будут вводиться очередные карантинные мероприятия, точно пока сказать нельзя, однако власть будет их использовать как инструмент для того, чтобы бороться с социальным недовольством населения", - выразил мнение врач.

Локдаун в Украине – о чем сообщалось ранее:

3 сентября СМИ сообщили, что в Кабмине определили окончательные даты введения локдауна в столице – его хотят ввести уже с 15 сентября, а не в ноябре, как предполагалось ранее.

Чуть позже власти Киева опровергли информацию о введении локдауна в Киеве с 15 сентября. Как отмечают чиновники, ужесточение карантина возможно только в случае, если город войдет в "желтую" или "красную" зону.