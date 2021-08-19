Украинцам официально открыли дорогу в Европу: Евросоюз признал COVID-паспорта Украины

Украинцам 20 августа расскажут, как путешествовать по Европе с сертификатами вакцинации / espreso.tv

Европейский Союз официально признал, что сертификаты вакцинации Украины от COVID-19, данные о которых находятся в электронном приложении Дія, соответствуют всем требованиям Европы. Благодаря этому украинцы получат возможность беспрепятственно путешествовать по европейским странам, как это было до эпидемии коронавирусной инфекции.

"ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении Дія соответствуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые были вызваны пандемией", - сообщает пресс-служба Минздрава.

Также в сообщении указано, что в пятницу, 20 августа, состоится брифинг представителей Министерства цифровой трансформации, Министерства здравоохранения и Евросоюза, на котором расскажут, как все будет работать, и когда граждане Украины смогут ездить в Евросоюз в туристических целях при помощи сертификатов в приложении Дія.

Справка

Что такое сертификат вакцинации

Сертификат (паспорт, - ред.) вакцинации – это документ, который с 1 июля действует во всех странах ЕС и Шенгенской зоны. Действует три вида сертификатов, в которые вносится информация о вакцинации человека, перенесении им COVID-19 и данные о негативном тесте на коронавирус. Документы разработаны для того, чтобы упростить условия поездок в условиях коронавирусной эпидемии.

Одновременно с Брюсселем COVID-паспорта запустила и Украина. Коронавирусный сертификат – это документ в приложении Дія, в котором содержится информация о вакцинации человека, данные о ПЦР-тестировании и сведения о том, переболел ли украинец коронавирусом.

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Открытие границ с Евросоюза для Украины

14 июля послы стран Евросоюза приняли решение о том, что они рекомендуют внести Украину в список "зеленых" стран, гражданам которых разрешено въезжать на территорию европейских государств с целью туризма.

Вице-президент Еврокомиссии по межведомственным отношениям Марош Шевчович на следующий день отметил, что Европа также должна признать и украинские коронавирусные паспорта.Читайте такжеТуристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортах

15 июля Евросоюз официально открыл границы для украинцев. Туристам из Украины разрешили въезжать в Европу на основании сертификата вакцинации или наличия отрицательного теста на COVID-19. Однако решение о том, пропускать ли украинцев, каждая страна принимает отдельно исходя из своей эпидемиологической ситуации. Поэтому Киев договаривается по этому вопросу с каждым государством.