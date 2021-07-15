Евросоюз официально открыл свои границы для туристов из Украины

Украинцам может понадобиться COVID-сертификат или негативный тест на коронавирус для въезда в страны ЕС.
Совет Евросоюза в четверг, 15 июля, официально внес Украину в список "зеленых стран", из которых туристам разрешено въезжать в европейские государства в условиях пандемии COVID-19. Для въезда в страны ЕС от украинцев потребуют сертификат о вакцинации против коронавируса или наличие отрицательного теста.
Как указано на сайте Совета ЕС, Украина оказалась в перечне государств, гражданам которых разрешили нецелевые поездки в европейские страны.
"Как предусмотрено рекомендацией Совета, этот список будет и в дальнейшем регулярно пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться. Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 15 июля 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей этих третьих стран", - отмечается в заявлении.Читайте такжеCOVID-сертификат и поездки в ЕС: названы страны, с которыми Киев ведет переговоры
Добавим, теперь страны ЕС должны добавить Украину в национальные "зеленые списки" для того, чтобы украинцы смогли приехать на территорию европейских стран.
Открытие границ ЕС для граждан Украины
- Послы стран Евросоюза 14 июля приняли решение внести Украину в список стран, гражданам которых разрешается въезд в государства ЕС в туристических целях.
- Вице-президент Еврокомиссии по межведомственным отношениям Марош Шефчович 15 июля заявил, что помимо разрешения на въезд, Брюссель также должен признать COVID-паспорта Украины (сертификаты вакцинации, - ред.).
- Глава Минздрава Виктор Ляшко утверждал, что Украина должна договориться с ЕС об открытии границ для тех украинцев, которые привились неутвержденными Брюсселем вакцинами – Covishield и CoronaVac. Границы с Европой для данной категории украинцев могут открыться уже до конца июля.