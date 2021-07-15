Евросоюз официально открыл свои границы для туристов из Украины

Евросоюз открыл границы для Украины с 15 июля / espreso.tv

Совет Евросоюза в четверг, 15 июля, официально внес Украину в список "зеленых стран", из которых туристам разрешено въезжать в европейские государства в условиях пандемии COVID-19. Для въезда в страны ЕС от украинцев потребуют сертификат о вакцинации против коронавируса или наличие отрицательного теста.

Как указано на сайте Совета ЕС, Украина оказалась в перечне государств, гражданам которых разрешили нецелевые поездки в европейские страны.

"Как предусмотрено рекомендацией Совета, этот список будет и в дальнейшем регулярно пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться. Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 15 июля 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей этих третьих стран", - отмечается в заявлении.Читайте такжеCOVID-сертификат и поездки в ЕС: названы страны, с которыми Киев ведет переговоры

Добавим, теперь страны ЕС должны добавить Украину в национальные "зеленые списки" для того, чтобы украинцы смогли приехать на территорию европейских стран.

Открытие границ ЕС для граждан Украины