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Евросоюз официально открыл свои границы для туристов из Украины

15 июля 2021, 19:33
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Украинцам может понадобиться COVID-сертификат или негативный тест на коронавирус для въезда в страны ЕС.

безвиз, ЕС, Украина
Евросоюз открыл границы для Украины с 15 июля / espreso.tv

Совет Евросоюза в четверг, 15 июля, официально внес Украину в список "зеленых стран", из которых туристам разрешено въезжать в европейские государства в условиях пандемии COVID-19. Для въезда в страны ЕС от украинцев потребуют сертификат о вакцинации против коронавируса или наличие отрицательного теста.

Как указано на сайте Совета ЕС, Украина оказалась в перечне государств, гражданам которых разрешили нецелевые поездки в европейские страны.

"Как предусмотрено рекомендацией Совета, этот список будет и в дальнейшем регулярно пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться. Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 15 июля 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей этих третьих стран", - отмечается в заявлении.Читайте такжеCOVID-сертификат и поездки в ЕС: названы страны, с которыми Киев ведет переговоры

Добавим, теперь страны ЕС должны добавить Украину в национальные "зеленые списки" для того, чтобы украинцы смогли приехать на территорию европейских стран.

Открытие границ ЕС для граждан Украины

  • Послы стран Евросоюза 14 июля приняли решение внести Украину в список стран, гражданам которых разрешается въезд в государства ЕС в туристических целях.
  • Вице-президент Еврокомиссии по межведомственным отношениям Марош Шефчович 15 июля заявил, что помимо разрешения на въезд, Брюссель также должен признать COVID-паспорта Украины (сертификаты вакцинации, - ред.).
  • Глава Минздрава Виктор Ляшко утверждал, что Украина должна договориться с ЕС об открытии границ для тех украинцев, которые привились неутвержденными Брюсселем вакцинами – Covishield и CoronaVac. Границы с Европой для данной категории украинцев могут открыться уже до конца июля.
Евросоюз путешествие безвиз новости Украины
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