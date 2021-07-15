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В ЕС заявили об открытии границ для туристов из Украины и признании украинских COVID-паспортов

15 июля 2021, 17:02
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Ситуация с COVID-19 остается нестабильной, однако показатели Украины внушают оптимизм, сказал Марош Шефчович.

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В ЕС примут решение о допуске туристов из Украины уже в ближайшие дни - Еврокомиссия / hrferl.org

В Евросоюзе примут решение об открытии границ для туристов из Украины уже в течение нескольких дней. В этом вопросе Брюссель соблюдает осторожность, так как ситуация с коронавирусом остается нестабильной. Однако снижение динамики заболеваемости COVID-19 в Украине вызывают оптимизм – все указывает на то, что в отношении Киева будет принято положительное решение с последующим признанием украинских ковид-сертификатов. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по межведомственным отношениям Марош Шефчович.

В интервью Интерфакс-Украина он сказал о том, что показатели заболеваемости коронавирусом на территории украинского государства позволяют открыть границы Евросоюза для туристических поездок из Украины. Положительное решение, которое включает и признание украинских COVID-сертификатов, будет принято в течение нескольких дней.Читайте такжеУкраина объявила о запуске свободных путешествий в Евросоюз

"Я считаю, что положительное решение (об открытии границ ЕС для Украины) – это вопрос дней. Как вы понимаете, здесь все очень осторожны, потому что мы видим, насколько ситуация нестабильна. Но все указывает на положительное решение об открытии границ для Украины и признание ваших сертификатов COVID", - отметил Шефчович.

Также он подчеркнул, что украинские ковид-паспорта выглядят так же, как и европейские сертификаты.

Путешествия в Евросоюз и COVID-паспорта

В марте в Евросоюзе стартовали консультации по вопросу создания электронных сертификатов вакцинации, которые должны были появиться с целью открытия европейских границ. Указывалось, что Брюссель будет признавать только те сертификаты, в которых отмечена прививка вакциной, признанной наднациональным объединением.

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С 1 июля в ЕС появилась система так называемых "ковид-паспортов". В документ должны вноситься данные о прививке и иммунитете человека от коронавируса.

1 июля ковид-сертификаты запустила и Украина. Евросоюз признает пока две вакцины из тех, которыми привились украинцы – Pfizer и AstraZeneca. Украинцы, которые укололись Covishield, из стран ЕС смогут посетить только Германию, Испанию, Австрию, Словакию, Грецию, Ирландию и Эстонию.

Глава Минздрава Виктор Ляшко 2 июня заявил, что Украина ведет переговоры с ЕС по ситуации с взаимным признанием ковид-паспортов. До конца месяца Евросоюз может открыть свои границы для тех украинцев, которые сделали прививки вакцинами Covishield и CoronaVac.

14 июля послы стран ЕС приняли решение о внесении Украины в список "зеленых стран", туристам из которых разрешено посещать европейские страны в условиях COVID-19. Официально список должны обновить 15 июля.

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