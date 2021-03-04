СМИ раскрыли условия и сроки открытия границ стран Евросоюза

В ЕС надеются на открытие границ уже этим летом / Reuters

В Евросоюзе работают над проектом запуска системы COVID-паспортов. Еврокомиссия направила главам МИД стран ЕС предварительные сведения о работе системы и представит соответствующий законопроект в марте. Европейские власти надеются на введения сертификатов о вакцинации уже к лету, чтобы успеть к началу туристического сезона. Ранее о создании электронных сертификатов вакцинации договорились лидеры ЕС.

По информации издания Financial Times, на введении ковид-паспортов уже к лету настаивают Португалия, Испания и Италия. Новые документы должны поспособствовать возобновлению авиасообщения внутри ЕС и со странами, которые не входят в состав Евросоюза.

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Впрочем, журналисты FT указывают, что проблемой для восстановления свободного пересечения границ с третьими странами может стать ситуация с вакцинацией препаратами, которые не зарегистрированы в ЕС. Также во многих странах идет вакцинация от коронавируса в порядке очереди по группам риска. К примеру, у молодежи меньше шансов на прохождение процедуры вакцинации.

Ранее в Еврокомиссии заявляли, что первый вариант проекта закона о введении сертификатов вакцинации будет представлен в марте. Согласно сведениям Euronews, на подготовку документа уйдет как минимум 3 месяца. Следовательно, такая идея может быть реализована не ранее июля.Читайте такжеСМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС

COVID-паспорт и поездки за границу