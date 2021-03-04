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СМИ раскрыли условия и сроки открытия границ стран Евросоюза

4 марта 2021, 22:31
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Граждане стран, которые не входят в ЕС, могут столкнуться с проблемами при въезде в Европу.

Евросоюз
В ЕС надеются на открытие границ уже этим летом / Reuters

В Евросоюзе работают над проектом запуска системы COVID-паспортов. Еврокомиссия направила главам МИД стран ЕС предварительные сведения о работе системы и представит соответствующий законопроект в марте. Европейские власти надеются на введения сертификатов о вакцинации уже к лету, чтобы успеть к началу туристического сезона. Ранее о создании электронных сертификатов вакцинации договорились лидеры ЕС.

По информации издания Financial Times, на введении ковид-паспортов уже к лету настаивают Португалия, Испания и Италия. Новые документы должны поспособствовать возобновлению авиасообщения внутри ЕС и со странами, которые не входят в состав Евросоюза.

Что планируют указать в COVID-паспортах

  • Информацию о вакцинации от коронавируса
  • Сведения о прохождении тестов на COVID-19
  • Информация о выздоровлении от коронавирусной инфекции

Впрочем, журналисты FT указывают, что проблемой для восстановления свободного пересечения границ с третьими странами может стать ситуация с вакцинацией препаратами, которые не зарегистрированы в ЕС. Также во многих странах идет вакцинация от коронавируса в порядке очереди по группам риска. К примеру, у молодежи меньше шансов на прохождение процедуры вакцинации.

Ранее в Еврокомиссии заявляли, что первый вариант проекта закона о введении сертификатов вакцинации будет представлен в марте. Согласно сведениям Euronews, на подготовку документа уйдет как минимум 3 месяца. Следовательно, такая идея может быть реализована не ранее июля.Читайте такжеСМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС

COVID-паспорт и поездки за границу

  • В связи с началом вакцинации против коронавируса ряд государств приняли решение о внедрении так называемых "паспортов вакцинации" – специальных документов, которые содержат информацию о том, что человек сделал прививку против от COVID-19. При этом идут дискуссии, согласно которым государства при пересечении границ в ближайшем будущем потребуют соответствующие документы.
  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утверждал, что если страны, в которые намерены отправиться украинцы, будут требовать такие документы, то Киев начнет выдавать сертификаты о вакцинации.
  • Евросоюз 26 февраля принял решение оставить закрытыми границы для туристических и нецелевых поездок. Решение связано со сложной ситуацией с эпидемией COVID-19 в Европе.

Евросоюз Еврокомиссия путешествия безвиз
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