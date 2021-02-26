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Евросоюз решил оставить закрытыми границы для туристов из-за COVID-19

26 февраля 2021, 13:32

В ближайшее время в ЕС будут сохранены строгие ограничения.

Евросоюз
В Евросоюзе не спешат открывать границы для туристов / Reuters

Ограничения на несущественные поездки в Европейский Союз будут продлены из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

К такому соглашению пришли главы государств и правительств стран - членов Европейского Союза, говорится в совместном заявлении после видеосаммита Евросоюза.

В ближайшее время в ЕС будут сохранены строгие ограничения из-за осложнения эпидемиологической ситуации и новых вызовов, которые создают новые штаммы вируса.

"На данный момент все несущественные поездки должны быть ограничены. Мы приветствуем принятие двух рекомендаций Совета ЕС относительно поездок в пределах ЕС и въезда в ЕС, согласно которым ограничения могут вводиться в соответствии с принципами пропорциональности и недискриминации, и принимая во внимание особенность положения приграничных общин", - отмечают лидеры.

При этом, отмечают они, важно обеспечить беспрепятственное передвижение товаров и услуг в рамках единого рынка.

В заявлении также подчеркивается о необходимости ускорить доставку вакцины от коронавуируса.

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Ранее Совет Евросоюза обновил перечень рекомендаций по ограничениям на передвижения в странах ЕС в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и добавил новую категорию запретов.

Согласно обновленным рекомендациям, новый цвет (темно-красный) добавляется к существующим категориям зеленого, оранжевого, красного и серого на специальной карте, которую каждую неделю публикует Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Ограничения на въезд в Евросоюз:

  • В 2020 году в Брюсселе приняли решение существенно ограничить въезд в страны Евросоюза из-за коронавирусной эпидемии. Меры касались необязательных поездок на территории европейских стран, включая путешествия.
  • Позднее в ЕС открыли границы для ряда государств, однако гражданам Украины поездки в Европу с туристической целью были запрещены.
Евросоюз пандемия коронавируса новости Европы
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