Евросоюз решил оставить закрытыми границы для туристов из-за COVID-19

В ближайшее время в ЕС будут сохранены строгие ограничения.
Ограничения на несущественные поездки в Европейский Союз будут продлены из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.
К такому соглашению пришли главы государств и правительств стран - членов Европейского Союза, говорится в совместном заявлении после видеосаммита Евросоюза.
В ближайшее время в ЕС будут сохранены строгие ограничения из-за осложнения эпидемиологической ситуации и новых вызовов, которые создают новые штаммы вируса.
"На данный момент все несущественные поездки должны быть ограничены. Мы приветствуем принятие двух рекомендаций Совета ЕС относительно поездок в пределах ЕС и въезда в ЕС, согласно которым ограничения могут вводиться в соответствии с принципами пропорциональности и недискриминации, и принимая во внимание особенность положения приграничных общин", - отмечают лидеры.
При этом, отмечают они, важно обеспечить беспрепятственное передвижение товаров и услуг в рамках единого рынка.
В заявлении также подчеркивается о необходимости ускорить доставку вакцины от коронавуируса.
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Ранее Совет Евросоюза обновил перечень рекомендаций по ограничениям на передвижения в странах ЕС в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и добавил новую категорию запретов.
Согласно обновленным рекомендациям, новый цвет (темно-красный) добавляется к существующим категориям зеленого, оранжевого, красного и серого на специальной карте, которую каждую неделю публикует Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.
Ограничения на въезд в Евросоюз:
- В 2020 году в Брюсселе приняли решение существенно ограничить въезд в страны Евросоюза из-за коронавирусной эпидемии. Меры касались необязательных поездок на территории европейских стран, включая путешествия.
- Позднее в ЕС открыли границы для ряда государств, однако гражданам Украины поездки в Европу с туристической целью были запрещены.