Евросоюз добавил цветную зону карантина из-за COVID-19 / УНИАН

Совет Евросоюза обновил перечень рекомендаций по ограничениям на передвижения в странах ЕС в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и добавил новую категорию запретов.

Согласно обновленным рекомендациям, новый цвет (темно-красный) добавляется к существующим категориям зеленого, оранжевого, красного и серого на специальной карте, которую каждую неделю публикует Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Темно-красный цвет будет применяться в районах, где COVID-19 циркулирует на очень высоком уровне, в том числе и новые его штаммы, которые вызывают беспокойство. И к районам, где совокупный двухнедельный уровень сообщений о случаях коронавируса составляет пятьсот или больше на сто тысяч жителей.

С ростом числа инфекций и распространением новых штаммов COVID-19 большая часть блока уже в "красной зоне", поэтому новые "темно-красные зоны", считают в Совете ЕС, помогут выделить зоны с очень высоким риском.

Кроме того, еврочиновники утверждают ‒ государства-члены должны препятствовать всем несущественным поездкам в красных и темно-красные районы, одновременно пытаясь избежать препятствий для основных путешествий.

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