С 2021 украинцам предстоит платная проверка перед выездом в страны ЕС - СМИ

Украинские загранпаспорта / Hrferl

В 2021-м гражданам Украины придется ради поездок в страны Европейского Союза (входящие в Шенгенскую зону) соблюдать новые правила.

Такое сообщение опубликовал портал Обозреватель.С 2021-го для въезда в Шенгенскую зону украинцам (равно как и жителям Великобритании с Канадой) придется пройти дополнительную платную проверку - ценой в 7 евро.Такая ситуация сложится, поскольку в ЕС заработает ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии).

Соответственно, с 2021-го для въезда в Шенгенскую зону украинцам придется заполнять онлайн-анкету. Сделать это нужно максимум за 96 часов (четыре дня) до времени вылета/выезда. Именно столько потребуется системе для проверки - но лишь в том случае, если данные отправят на более глубокую проработку. Никаких проблем не должно возникнуть в том случае, если украинец не имеет судимости, не нарушал никаких правил/законов в странах ЕС и не пребывал в четко обозначенных зонах ведения военных конфликтов.

Далее - для авторизации украинца нужно будет предоставить личную информацию (имя, дату и место рождения, пол и национальность), информацию о загранпаспорте (срок действия, страну выдачи), домашний адрес и контактную информацию, а также указать европейскую страну первого въезда.

Напомним, ранее стало известно, когда заработает "таможенный безвиз" между Украиной и Евросоюзом.