Конец безвиза с Европой: в МИД ответили на панику и "зраду"

Государственный секретарь Министерстве иностранных дел Украины Андрей Заяц прокомментировал предположение о возможной отмене Евросоюзом безвизового режима для украинцев.

"Я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что "все пропало" и "ЕС отменит безвизовый режим". Такой угрозы мы не видим", - сообщил он в интервью Апострофу.

Дипломат отметил, что за 11 месяцев этого года удалось заключить 9 договоров о безвизовом режиме поездок с различными государствами.

Читайте такжеСтало известно, когда заработает "таможенный безвиз" между Украиной и ЕС"Вступили в силу 5 международных договоров. В ближайшее время мы готовим заключение соглашения о безвизовых поездках с Гренадой. В следующем году мы надеемся, что нам удастся достичь договоренностей о безвизовом режиме поездок граждан Украины в заморские территории и департаменты Франции - поскольку сейчас безвизовый режим существует только для континентальной части этой страны", - пояснил он.

Представитель МИД уточнил, что продолжается работа с Мексикой, которая "пользуется значительным спросом со стороны граждан Украины".

"И продолжаем переговоры с КНР о введении 10-летних виз. А 10-летняя виза - это почти безвиз. Хотя и сейчас в Китае есть несколько территорий, где в течение определенного времени (нескольких суток) граждане Украины могут находиться без виз. Как правило, это приоритетные зоны туристического развития или транзитные крупные аэропорты", - добавил Заяц.

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Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в Японии заявил о необходимости продолжения рассмотрения официальным Токио вопроса относительно безвизового режима для украинцев.