Украина установила безвиз с экзотическим островным государством

Маршалловы острова / Фото: pixabay.com

Между Украиной и Маршалловыми островами подписано соглашение о безвизовом режиме.

"Отныне, украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов. Соглашение вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур", - сообщает посольство Украины в США в Facebook.

Уточняется, что документ был подписан временным поверенным в делах Украины в США Андреем Ваневским и послом Маршалловых островов в США Джеральдом Закиосом. Церемония состоялась в посольстве Украины в США.

Украина подписала соглашение о безвизе с Маршалловыми островами / Фото: Fcaebook/Посольство Украины в США

Как известно, Маршалловы острова - это тихоокеанское государство в Микронезии, ассоциированное с США. Республика расположена на 29 атоллах и 5 островах архипелага. Столица — город Маджуро. Население Маршалловых Островов — 57 тысяч человек.

Напомним, граждане Украины могут попасть без виз в 126 стран мира.

Как ранее сообщалось, 8 ноября между Украиной и Монголией подписано соглашение о безвизовом режиме между двумя странами.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в Японии заявил о необходимости продолжения рассмотрения официальным Токио вопроса относительно безвизового режима для украинцев.