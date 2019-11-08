Украинцы получат безвиз с еще одной страной

Украинцы смогут ездить в Монголию без виз / Фото ru-travel.livejournal.com

8 ноября между Украиной и Монголией будет подписано соглашение о безвизовом режиме между двумя странами. Таким образом, украинцы смогут ездить в Монголию, не оформляя предварительно визы в посольстве.

Граждане государств-подписантов смогут находиться на территории другого государства без виз не более 90 дней в течение 180 дней, передает Укринформ.

Подписать соглашение от правительства Украины уполномочили посла Украины в Польше Андрея Дещицу, от правительства Монголии – посла Монголии в Польше, который работает в Украине по совместительству – Немеха Батау. Для того, чтобы соглашение вступило в силу, обе страны должны будут провести ряд внутригосударственных процедур.

К слову, получение безвизового режима с Монголией, а также Перу, Маврикием, Коста-Рикой и еще 10 странами является частью программы действий украинского правительства на следующие пять лет.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что кроме безвизового режима со странами Евросоюза украинцы могут получить еще и свободный роуминг в странах ЕС.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в Японии заявил о необходимости продолжения рассмотрения официальным Токио вопроса относительно безвизового режима для украинцев.

Правительство Северной Македонии утвердило проект закона О ратификации соглашения с Украиной об отмене визового режима. Ранее Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Эквадором.