Еще одни двери открыты: Украина договорилась о безвизе с популярной страной

Пристайко подписал соглашение о безвизовом режиме/ Фото twitter.com/VPrystaiko

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подписал еще одно соглашение про безвизовый режим с одной из стран Латинской Америки - Эквадором. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам главы МИД, Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев среди стран Латинской Америки.

"Подписан! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - написал Пристайко.

Напомним, ранее глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил свою подпись под соглашением о безвизовом режиме с Колумбией.