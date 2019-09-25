Границам - нет: Украина добилась безвиза с одной популярной страной

Заграничный паспорт / УНИАН



Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил свою подпись под соглашением о безвизовом режиме с Колумбией.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев. Только что подписали соглашение с моим коллегой Карлосом Ольмесом Трухильо. Тем временем продолжаем нашу работу в Нью-Йорке. Продолжение следует!", — написал он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский дал "зеленый свет" медицинскому туризму и предложил расширить безвизовый режим для иностранцев.