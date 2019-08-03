Зеленский дал "зеленый свет" медтуризму и предложил расширить безвиз для иностранцев

Владимир Зеленский / Фото Офиса президента

Министерству иностранных дел будет предложен список стран, для граждан которых стоило бы ввести безвизовый въезд в Украину с целью улучшения медицинского туризма в Трускавце (Львовской области), заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе совещания по развитию медицинского туризма в Трускавце президенту обрисовали проблему очередей на границе и призвали расширить безвизовый режим.

"Есть цифры, на сколько увеличится туризм, если мы отменим визы? Я думаю, что мы можем подготовить список стран, которые не просто хотели бы попасть в Трускавец, а которые обычно ежегодно сюда приезжают. Мы можем подготовить этот список и обратиться к Министерству иностранных дел", - ответил Зеленский.Читайте такжеЗеленский примкнет к обучающимся в Трускавце "слугам народа"

Он добавил, что сейчас из Украины на лечение за границу едет в три раза больше людей, чем приезжает в Украину, поэтому вопрос развития медицинского туризма достаточно актуален.

Отметим, что в ходе совещания Зеленскому доложили о том, что в 2018 году около 60 тыс. иностранных туристов приезжали в Украину на оздоровление и израсходовали около 150 млн долларов (в среднем 2,5 тыс. долларов на человека за курс лечения).

Напомним, ранее в партии Слуга народа медицинскую реформу назвали одной из ключевых для Украины.