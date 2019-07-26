Рынок земли, медицина и пенсии: в Слуге народа рассказали о ключевых реформах в Украине

Дмитрий Разумков / Скриншот

Лидер победившей на внеочередных парламентских выборах в Украине партии Слуга народа Дмитрий Разумков прокомментировал основные направления реформ в Украине.

По его словам, они предполагают открытый рынок земли, переход на страховую медицину и накопительную пенсионную систему, а также реформу сферы образования.

Вместе с тем сроки проведения этих реформ пока остаются под вопросом, заявил он в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1.

Разумков отметил, что рынок земля в Украине нужно открывать. Когда это будет – еще неизвестно, ведь нужно подготовить законопроекты, согласовать проблемные моменты и тому подобное. Будет ли продлен мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения на следующий год, Разумков еще не знает. Выносить этот вопрос на референдум пока не считает целесообразным, ведь нет самого законодательства относительно референдумов, другой нюанс – вопрос рынка земли нужно еще обсудить и согласовать.

По его словам, медицина в Украине должна быть страховой, но не сейчас.

Читайте такжеБез вариантов: политолог пояснил, почему теперь ничто не мешает Зе!команде проводить реформы"Абсолютно правильным подходом будет переход на страховую медицину, но это можно сделать только тем, кто сегодня работает, и кому, в принципе, и предприятия, и они сами смогут оплачивать, опять же исходя из уровня доходов, нормальную страховку", - рассказал он.

Он подчеркнул, что хочет ввести накопительную пенсионную систему. Но нужно время, чтобы перейти от нынешней устоявшейся пенсионной системы.

По его словам, образование должно быть конкурентным, нужно способствовать развитию как государственного, так и частного образования. "Госзаказ для поступления в вуз должен быть, но в разумных пределах. Новая украинская школа - нужно было начинать этот процесс раньше", - добавил Разумков.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский записал обращение к иностранным инвесторам и пригласил их инвестировать в Украину.