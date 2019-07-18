"Теперь все будет иначе": Зеленский обратился к иностранным инвесторам на английском языке

Владимир Зеленский / сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский записал обращение к иностранным инвесторам и пригласил их инвестировать в Украину.

Президент подчеркнул, что хотел бы пригласить в Украину "красивую страну и исследовать множество возможностей, которые здесь есть".

По его словам, Украина - большая страна и возможностей инвестирования достаточно, а он и его команда хотят значительно упростить правила ведения бизнеса, провести дерегуляцию экономики, улучшить инфраструктуру и т. д. Однако любые изменения требуют времени.

"Я приглашаю Вас, инвесторы из любой точки мира, присоединиться к возможности получить невероятную отдачу от ваших инвестиций. Ваш успех будет нашим успехом!" - сказал Зеленский.

По его словам, и он и его команда готовы защищать каждое созданное инвесторами рабочее место и каждый доллар, заплаченный в виде налогов.

Читайте такжеВ Германии объяснили, почему в Украину не идут западные инвесторы"Добро пожаловать в страну свободы!" - завершил свое обращение Зеленский.

"Понимаю - старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую", - отметил глава государства.

Отметим, что свое обращение Зеленский записал на английском языке.

Напомним, ранее в МВФ оценили перспективы реформ в Украине.