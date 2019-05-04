Непочатый край работы: в МВФ оценили перспективы реформ в Украине

Петр Порошенко провел переговоры с Кристин Лагард

Для того, чтобы экономика Украины стала современной и рыночной, Международный валютный фонд готов и впредь поддерживать нашу страну, заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

Она подчеркнула необходимость сохранить прогресс, достигнутый в продвижении ключевых реформ, в особенности для обеспечения независимости центрального банка и поддержки стабильности банковской системы.

"Мы также согласились с тем, что многое еще предстоит сделать для завершения преобразования Украины в современную рыночную экономику, которая жестко регулируется верховенством права и способна привлечь больше инвестиций, необходимых для достижения более высокого и устойчивого роста. Фонд готов и впредь поддерживать Украину в этих усилиях", - говорится в заявлении Лагард по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

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Отметим, что по сообщению пресс-службы Порошенко, МВФ обеспокоен судебными процессами относительно денационализации Приватбанка, что может поставить под угрозу финансовую стабильность Украины.

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Ранее в МВФ спрогнозировали курс гривны до 2024 года.

Напомним, МВФ в декабре 2018 года утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл., в рамках которой наша страна получила 1,4 млрд долл.

Как известно, МВФ требовал от Украины не тянуть с повышением тарифов на газ и отопление и предлагал ускорить проведение монетизации субсидий.