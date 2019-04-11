МВФ спрогнозировал, насколько обвалится гривна до 2024 года

МВФ / BBC

Международный валютный фонд в обновленном обзоре при пересчете ВВП из гривны в доллары для 2019 года использует среднегодовой курс 28,68 грн/$1, а для 2020 года – 29,95 грн/$1, что почти соответствует предыдущим оценкам от октября прошлого года.

Как сообщает Интерфакс-Украина, по прогнозам МВФ, в 2021 году украинская валюта может подешеветь до 30,55 грн/$1, в 2022 году – до 31,01 грн/$1, в 2023 году – до 31,47 грн/$1 и в 2024 году – до 31,94 грн/$1.

За это время номинальный ВВП Украины в долларах вырастет со $134,89 млрд в этом году до $206,73 млрд в 2024 году.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что до конца 2019 года гривня девальвирует до 28,86 грн.

Аналитики инвестбанка Morgan Stanley прогнозируют, что до конца 2019 года курс гривны по отношению к доллару США снизится на 4 грн до 31 грн за доллар.

В проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й, который утвердила Верховная Рада, курс гривны к доллару в 2019 году прогнозируется немного выше 29 грн.