Стало известно, какой курс доллара запланирован в бюджете Украины на 2019-й

В нашей стране доллар может стоить дороже 29 гривен, говорится в пояснительной записке к госбюджету.
В утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.
В проекте закона расчеты проведены с использованием прогнозного курса доллара на конец года на уровне 29,4 гривны за "бакс", говорится в пояснительной записке к документу.
В четверг, 22 ноября, Национальный банк Украины на несколько копеек повысил официальный курс гривны по отношению к доллару и евро.
Официальный курс гривны на 23 ноября:
100 долларов — 2774,5837 грн (22 ноября — 2777,4898);
100 евро — 3163,8578 грн (3168,8381).
Ранее сообщалось, что в госбюджет Украины на 2018-й среднегодовой курс гривны прогнозировался на уровне 29,3 грн/долл. Напомним, 23 ноября рано утром Верховная Рада приняла законопроект о госбюджете Украины на 2019 год (№9000) с дефицитом более 80 млн гривен (свыше 2% валового внутреннего продукта).