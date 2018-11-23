Расходы больше доходов: Рада рано утром одобрила госбюджет-2019

Парламент принял госбюджет Украины на 2019 год / фото: politikus.ru

В пятницу, 23 ноября, рано утром Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год (№9000) с дефицитом более 80 млн гривен (свыше 2% валового внутреннего продукта).

За документ во втором чтении проголосовали 239 народных депутатов, а в целом его поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме 226 голосов, пишет УНИАН со ссылкой на данные своего корреспондента.

В проекте закона предусмотрено, что доходы бюджета составят 1,026 трлн гривен, а расходы — 1,112 трлн (это на 18 млрд гривен больше показателей законопроекта, принятого в первом чтении).

В документе прогнозируется, что в следующем году в нашей стране рост реального ВВП будет на уровне 3%, инфляция составит 7,4%. На 31 декабря 2019-го предельный объем госдолга установлен в сумме 2,060 трлн гривен, гарантированного государством долга — 388,6 млрд.

С 1 января следующего года прожиточный минимум на одного человека в месяц составит 1 тысячу 853 гривны. С 1 июля этот показатель возрастет до 1 тысячи 936 гривен, а с 1 декабря — до 2 тысяч 27 гривен. С 1 января также запланировано повышение минимальной зарплата, в 2019-м она будет 4 тысячи 173 гривны (сейчас составляет 3 тысячи 723 гривны).

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"Дефицит в пределах 2,3% ВВП. Просьба поддержать законопроект в целом с теми поправками, которые были учтены комитетом. Это нам даст возможность действительно завершить 2018 год, профинансировав все абсолютно расходы, и уверенно войти в 2019 год", — заявила чиновница.

Напомним, Кабмин в сентябре принял проект госбюджета Украины на 2019-й. В октябре Рада одобрила за основу и в целом проект постановления, посвященный выводам и предложениям к проекту бюджета. В госбюджете-2019 был заложен рост доходов по сравнению с 2018 годом на 9%.