Рост "минималки" и миллиард на кино: Кабмин одобрил проект госбюджета-2019

Принят проект госбюджета-2019 / Пресс-служба НБУ

В ходе сегодняшнего внеочередного заседания Кабмин без единого возражения принял проект государственного бюджета Украины на 2019 год.

"Возражений нет? Решение принято", – объявил премьер-министр Владимир Гройсман. После чего тут же закрыл заседание правительства.

Теперь документ направят в Раду. Когда парламент возьмется за рассмотрение бюджета, пока неизвестно.

Госбюджет-2019: основные показатели

По проектным расчетам, доходы бюджета Украины в 2019 году составят 1,293 трлн грн.

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Курс доллара в бюджет заложили на уровне 30,5 грн/$.

Расходы на оборону предусмотрены в размере 209,5 млрд грн. Минимальную зарплату военнослужащим в следующем году обещают на уровне 10 тыс. грн, у полиции и спасателей ГосЧС – не менее 9 тыс. грн.

Напомним, доходы госбюджета-2018 были запланированы в размере 913 млрд 613 млн 702,5 тысяч грн (+18,5% по сравнению с 2017-м), расходы – 988 млрд 634 млн 334,5 тысяч грн (+17,5% по сравнению с 2017-м).

Госбюджет-2019: что с "минималкой" и "социалкой"

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2019 года должна вырасти с нынешних 3723 грн до 4172 грн. То есть показатель недотянули даже до обещанных президентом Петром Порошенко "неслыханных" 4200 грн. Напомним, в ПФУ уже заявили, что уровень зарплаты, который правительство собирается установить в 2019 году, является недостаточным. По расчетам Федерации профсоюзов, с учетом фактической стоимости потребительской корзины, расходов на жилье, образование, здравоохранение, содержание семьи, инфляции, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2019 года должна составлять не менее 7,7 тыс. грн.

Социальные расходы бюджета предлагается установить на уровне 301,8 млн грн. На финансирование культуры хотят выделить 5,4 млрд грн, из которых 1 млрд грн пойдет на производство новых фильмов.

На образование на данный момент заложено 242,1 млрд грн, в том числе на реформу новой украинской школы – 1 млрд грн. На здравоохранение заложили 92,3 млрд грн.

На поддержку агропромышленного комплекса хотят направить 6,9 млрд грн, а на увеличение местных бюджетов – 41,4 млрд грн.

Напомним, с 1 октября этого года цены на газ для населения в Украине собрались поднять на 23,5%. То есть вместо нынешних 7 тыс. грн за 1000 куб. м украинцам придется платить за газ уже 8,6 тыс. грн. "Это максимальное повышение, на которое готово было пойти правительство Владимира Гройсмана", – пишут СМИ.