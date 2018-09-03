Сократить треть госслужащих и заморозить зарплаты с пенсиями: насколько "затянет пояса" украинцам госбюджет-2019

Стали известны первые подробности бюджета Украины-2019 / zn.ua

Проект бюджета Украины на 2019 года будет подан в Раду до 15 сентября, заверил сегодня премьер Владимир Гройсман.

Курс гривны к доллару, который планируется заложить в бюджет-2019, он не назвал. Однако, пользуясь случаем, похвастался, что сегодня курс национальной валюты находится "в прогнозированных пределах".

Тем временем издание "Страна" отмечает, что черновик госбюджета наверняка подготовят уже к 6 сентября – то есть к приезду миссии МВФ. И от правок представителей Фонда будет зависеть очень многое.

Пока же издание анализирует первые наброски проекта бюджета Украины-2019.

Дефицит бюджета-2019

Как ни странно, но его уменьшат – с 2,4% до 2,2% ВВП. Впрочем, удивляться не стоит, это делается "в соответствии с обязательствами перед МВФ".

Скаршевский уточняет, что дефицит бюджета будут удерживать в рамках, согласованных с МВФ, любыми путями: "Для Фонда эта цифра – одна из самых главных при принятии решения о выделении транша".

При этом на выплаты по госдолгу планируется заложить порядка 8,3 млрд долларов, а на его обслуживание – 4,9 млрд долларов (в целом – 13,2 млрд долларов).

Читайте такжеЕсть, чем "гордиться": Украина выйшла на второе место в мире по долгам перед МВФ"Цифры большие. В следующем году мы должны вернуть около 5 млрд долларов. Возможно, в общую сумму включили погашение ОВГЗ (а это на сегодняшний день около 4 млрд долларов)", - комментирует экономист Виктор Скаршевский.

Финансирование оборонного комплекса по-прежнему обойдется Украине в 5% ВВП.

Причем ВВП в 2019 году должен вырасти до 3,95 млрд грн – на 3%. По мнению Скаршевскего, такой динамики явно недостаточно для экономического прорыва. Чтоб хотя бы становить падение, экономика Украины расти должна на 8% в год.

Инфляцию оценили в 7,4% в год – и это очень оптимистичная цифра, непонятно как спрогнозированная авторами документа, ведь в этом году этот показатель составляет, как минимум, 9%.

"Чем ниже заложена инфляция, тем меньше в итоге индексация прожиточного минимума и пенсий", – пояснил Скаршевский.

Пока неясно, как украинское правительство собирается выйти на такие показатели.

Доходы бюджета-2019

Ожидается "уменьшение поступлений в общий фонд бюджета". К примеру, внутренний НДС даст минус в 1,7 млрд грн – за счет сокращения производства и, соответственно, продаж товаров, с которых этот налог взимается.

Также бюджет недополучит от Нацбанк 15,66 млрд грн (в этом году НБУ платит в казну с опережением графика).

Читайте такжеЗачем Украине приватизация "оборонки"Перекрыть потери авторы документы собрались поступлениями от приватизации – на сумму в 17,1 млрд грн.

"Это уже даже не смешно. Возникает лишь один вопрос – почему так мало. В этом году было запланировано 21,3 млрд гривен, а на следующий нужно было пересчитать с учетом роста курса доллара", – с иронией отметил Скаршевский.

Социалку – порежут, налоги – накрутят

В 2019 году обещают поднять "минималку" – но всего на 450 грн, то есть до 4200 грн. Хотя власти обещали ранее украинцам 4,5 тыс. грн уже до конца нынешнего года.

С учетом стоимости продуктовой корзины, инфляции и других факторов минимальная зарплата должна быть не менее 7,7 тыс. грн, а прожиточный минимум – порядка 5,2 тыс. грн, подсчитали в Федерации профсоюзов Украины.

"Но у нас в следующем году прожиточный минимум запланирован на уровне 1,9 тысяч гривен. Ситуация усугубляется еще и тем, что прожиточный минимум – это одновременно ставка для первого тарифного разряда. То есть к нему привязаны зарплаты бюджетников – врачей, учителей и другие", – уточнил замглавы Федерации профсоюзов Александр Шубин.

Любопытная ситуация сложилась с пенсиями.

На их повышение планируется дополнительно выделить 27,2 млрд гривен. Однако прожиточный минимум для лиц нетрудоспособного возраста (от которого пенсии и зависят) повысить обещают лишь на 141 грн – до 1638 грн.

Читайте такжеЭксперт рассказал, почему у украинцев хронически возникают проблемы с пенсиямиПри этом в правительстве хотят отсрочить индексацию пенсий до сентября-2019 (планировалось сделать это в марте-2019) – чтобы сэкономить для бюджета 12 млрд грн. Нетрудно догадаться, что до сентября все обещанные прибавки уже съест инфляция.

Также хотят заморозить фонд оплаты труда для госслужащих – на уровне этого года – чтобы сэкономить более 10 млрд гривен. Кроме того, в предложениях Кабмина – сокращение 30% служащих в райгосадминистрациях – чтобы сэкономить около 2 млрд гривен.

Вместе с тем 4,2 млрд гривен выделят на проведение президентских выборов. "Это ровно вдвое больше, чем на выборы в 2014 году", – отмечает глава Всеукраинского профсоюза промышленников и предпринимателей Наталия Землянская.

Могут начать сокращать бюджетный дефицит и за счет очередного повышения акцизов на сигареты. Так что курящим украинцам пора задуматься не только о здоровье, но и о кошельке.

В профсоюзе промышленников и предпринимателей уже предупредили, что многие украинские бизнесмены могут уйти в тень.

При этом не исключено, что сократить придется еще не одну социальную статью, в первую очередь в медицинской и образовательной сфере.

Цены на газ для населения в 2019 году

Сегодня же Гройсман пообещал, что цены на газ для населения Украины окончательно прояснится уже в сентябре. То есть до конца этого месяца в правительстве пообещали озвучить либо новую цифру, либо заверить, что повешения не будет.

Как известно, на повышении настаивает МВФ. И от своего фонд вряд ли отступит. Поэтому эксперты уже прогнозируют, что на субсидии понадобится дополнительно не менее 10 млрд гривен.

В целом, есть два варианта:

если цену на газ поднимут на 20%, то на субсидии придется выделить не менее 90 млрд гривен (в текущем году – 81 млрд),

если на 60% – 120 млрд грн.

Как менялись цены на газ для населения Украины

После отказа от российского газа летом 2016 года власти Украины подняли тарифы на газ, тепло и горячую воду в 2 раза, холодная вода для населения подорожала на 30%, а расценки на электроэнергию выросли на 26%.

При этом эксперт уже объяснял, почему цены на газ и тепло в Украине вызывают сомнение. Монополисты бессовестно используют переходный период в реформировании энергетики в свою пользу, говорит Михаил Гончар.

Новыми ценами на газ пугали украинцев и в этом году. Сначала сообщили, что газ для украинцев с 1 апреля 2018 года может стоить на 62% больше. Это должно было произойти, так как условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не были изменены.

Поясним: повысить тарифы на газ для населения – одно из условий получения очередного транша от МВФ. Все дело в том, что, согласно постановлению Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, цена голубого топлива рассчитывается на базе импортного паритета. То есть это должна быть средняя цена импортного газа за определенный период.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10% – а подорожание иностранного газа было выше этого показателя, – то цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

Обнародовать показатель газового паритета украинское правительство должно было еще 1 июля 2017 года. Вместо этого Кабмин 26 сентября 2017 года своем протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок. И до публикации решения цена останется на текущем уровне – 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

Однако сначала премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ расти не будут. Затем он добавил, что в случае, если цены на газ изменятся, это будет компенсировано механизмами соцзащиты населения. Позже президент Петр Порошенко заявил, что в Украине готовы пересмотреть стоимость газа в соответствии с требованиями Международного валютного фонда.

В итоге решение о повышении цен на газ так и не было принято.

Напомним, 29 августа Кабмин продлил специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины". Согласно этим обязательствам цена газа для населения закреплена на уровне ниже рыночного.