'Путин врет': Зеленский эмоционально отреагировал на обращение российского диктатора

Зеленский отметил, что удар по Днепру с применением нового типа ракет является доказательством того, что российское политическое руководство не хочет мира.

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Зеленский эмоционально отреагировал на обращение Путина / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

Путин сделал второй шаг к эскалации за последний год

РФ действует вопреки призывам стран мира прекратить расширение конфликта

Украина имеет право на применение дальнобойного оружия по России

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обращение российского диктатора Владимира Путина относительно удара по Украине ракетой "Орешник". Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram.

По словам Зеленского, Путин сделал уже второй за этот год шаг к эскалации войны, применив новую баллистическую ракету.

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"Путин ударил по нашему городу Днепру - одному из крупнейших городов Украины. Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины - контингента в не менее 11 тысяч солдат", - указывает глава государства.

Президент подчеркнул, что Путин действует вопреки призывам всего мира прекратить расширение конфликта. Ему безразлична позиция Китая, Бразилии, европейских стран, США и других государств.

Президент добавил, что Путин сам развязал эту ничем не спровоцированную войну и продолжает делать все, чтобы она продолжалась уже более тысячи дней.

"Эта сегодняшняя баллистическая ракета против Украины является очередным доказательством, что мира Россия точно не хочет. И Путин лжет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом. Мы уже не впервые применяем это оружие. И имеем на это полное право согласно нормам международного права; наше право на самооборону такое же, как и любой другой нации. И когда российские ракеты бьют по нашим городам, когда каждую ночь Украину атакуют иранские "шахеды", когда у нас на границе развернут контингент из Северной Кореи, Путин не только делает войну длиннее - он просто каждый раз плюет в лицо тем в мире, кто действительно хочет восстановления мира", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что мир должен реагировать на действия Путина, ведь сейчас не хватает сильного международного ответа. Путин проверяет решимость партнеров, и всем очевидно, кто начал эту войну 24 февраля и направляет все ресурсы на ее продолжение.

Зеленский отметил, что его необходимо остановить, ведь отсутствие жесткой реакции только поощряет Россию продолжать агрессию.

Он указывает на то, что мир должен заставить Путина осознать, какова цена его амбиций. Необходимо действовать, давить и принуждать Россию к настоящему миру, который может быть достигнут только через силу. Без этого Россия будет продолжать наносить удары, угрожать и дестабилизировать ситуацию не только в Украине, но и в мире.

"Настоящий мир стоит того, чтобы действовать ради него. Действовать нужно", - резюмировал глава государства.

Время подлета ракеты "Рубеж" (Орешник) к городам Украины / Инфографика Главред

Удар по Днепру 21 ноября - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 ноября Россия нанесла удар по Днепру баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин в своем срочном обращении. Он уточнил, что во время утренней атаки российские силы использовали ракету средней дальности под названием "Орешник".

Аналитики Defence Express отмечают, что в открытых источниках отсутствует информация о ракете с таким названием. По их мнению, Кремль часто использует вымышленные названия для своих якобы "новейших" вооружений.

Телеканал CNN, ссылаясь на анонимного американского чиновника, сообщил, что ракета, использованная во время удара по Днепру, была экспериментальной баллистической ракетой средней дальности, а не межконтинентальной. США заранее знали о возможности ее применения и предупредили Украину и другие страны о потенциальной угрозе.

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