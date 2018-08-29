Кабмин решил судьбу цены на газ для населения

Нафтогазу продлили спецобязательства / УНИАН

29 августа Кабмин продлил специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины". Согласно этим обязательствам цена газа для населения закреплена на уровне ниже рыночного.

Продление срока до 1 октября этого года в правительстве объяснили необходимостью продолжить переговоры с МВФ по приведению цены на газ до уровня импортного паритета.

Соответствующий документ обнародовало РБК-Украина. Он вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

Таким образом, в сентябре цены на газ в Украине не повысят.

Напомним, повысить тарифы на газ для населения – одно из условий получения очередного транша от МВФ. Все дело в том, что, согласно постановлению Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, цена голубого топлива рассчитывается на базе импортного паритета. То есть это должна быть средняя цена импортного газа за определенный период.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10% – а подорожание иностранного газа было выше этого показателя, – то цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

Читайте такжеУкраина не покупает российский газ ровно 1000 дней: как изменились тарифы для населенияОбнародовать показатель газового паритета украинское правительство должно было еще 1 июля 2017 года. Вместо этого Кабмин 26 сентября 2017 года своем протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок. И до публикации решения цена останется на текущем уровне – 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

Однако сначала премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ расти не будут. Затем он добавил, что в случае, если цены на газ изменятся, это будет компенсировано механизмами соцзащиты населения. Позже президент Петр Порошенко заявил, что в Украине готовы пересмотреть стоимость газа в соответствии с требованиями Международного валютного фонда.

В итоге решение о повышении цен на газ пока что так и не было принято.