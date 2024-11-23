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Раздал самое ценное: как Путин поблагодарил корейцев за участие в войне - аналитики удивили

Даяна Швец
23 ноября 2024, 13:33
274
Поставки Россией полезных ископаемых КНДР нарушают санкции ООН против Северной Кореи.
Раздал самое ценное: как Путин поблагодарил корейцев за участие в войне - аналитики удивили
Путин "благодарит" Северную Корею ресурсами и оружием / Коллаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

О чем идет речь:

  • В обмен на военную помощь Кремль поставляет КНДР нефть, несмотря на санкции ООН
  • КНДР также, вероятно, получила от России системы ПВО или пушечные установки

Северная Корея предоставила России войска для войны против Украины просто так и, конечно, не безвозмездно. В ответ Москва поставляла КНДР нефть, ракеты и средства противовоздушной обороны.

По данным отчета Института изучения войны (ISW), Россия передала Северной Корее более миллиона баррелей нефти в обмен на военную помощь.

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Расследование BBC показало, что за последние восемь месяцев более 12 северокорейских танкеров совершили 43 рейса к российскому нефтяному терминалу на Дальнем Востоке. Суда прибывали пустыми, а отплывали с полными баками.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми отметил, что это является платой за оружие и военных, которых КНДР предоставляет для поддержки России в войне против Украины. Однако такие поставки нефти нарушают санкции ООН против Северной Кореи.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР, / Инфографика: Главред

По данным Южной Кореи, кроме нефти, Россия также передала КНДР оборудование для ПВО и зенитные ракеты, что также является нарушением международных санкций. Тип систем, переданных Пхеньяну, остается неизвестным.

Южнокорейские аналитики предполагают, что это могли быть системы С-400, однако такая передача свидетельствовала бы о кардинальном изменении приоритетов Москвы. Аналитики ISW отмечают, что Россия откладывает поставки этих систем даже союзникам, таким как Индия и Иран. Поэтому более вероятно, что КНДР получила от России менее мощные системы ПВО или пушечные установки.

Военные из КНДР в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в Оперативно-тактической группировке "Харьков" прокомментировали опасные маневры войск КНДР на Харьковщине. Там отметили, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

В то же время эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков высказывает мнение, что удары вглубь РФ перепишут "ситуацию на земле". На Курщине, таким образом, войскам КНДР будет несладко.

Кроме этого, бойцы 36-й бригады недавно продемонстрировали, как во время одного из штурмов нанесли серьезные потери россиянам. Даже корейцы не спасли ситуацию на Курщине.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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