Раздал самое ценное: как Путин поблагодарил корейцев за участие в войне - аналитики удивили

Поставки Россией полезных ископаемых КНДР нарушают санкции ООН против Северной Кореи.

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Путин "благодарит" Северную Корею ресурсами и оружием / Коллаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

О чем идет речь:

В обмен на военную помощь Кремль поставляет КНДР нефть, несмотря на санкции ООН

КНДР также, вероятно, получила от России системы ПВО или пушечные установки

Северная Корея предоставила России войска для войны против Украины просто так и, конечно, не безвозмездно. В ответ Москва поставляла КНДР нефть, ракеты и средства противовоздушной обороны.

По данным отчета Института изучения войны (ISW), Россия передала Северной Корее более миллиона баррелей нефти в обмен на военную помощь.

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Расследование BBC показало, что за последние восемь месяцев более 12 северокорейских танкеров совершили 43 рейса к российскому нефтяному терминалу на Дальнем Востоке. Суда прибывали пустыми, а отплывали с полными баками.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми отметил, что это является платой за оружие и военных, которых КНДР предоставляет для поддержки России в войне против Украины. Однако такие поставки нефти нарушают санкции ООН против Северной Кореи.

Армия КНДР, / Инфографика: Главред

По данным Южной Кореи, кроме нефти, Россия также передала КНДР оборудование для ПВО и зенитные ракеты, что также является нарушением международных санкций. Тип систем, переданных Пхеньяну, остается неизвестным.

Южнокорейские аналитики предполагают, что это могли быть системы С-400, однако такая передача свидетельствовала бы о кардинальном изменении приоритетов Москвы. Аналитики ISW отмечают, что Россия откладывает поставки этих систем даже союзникам, таким как Индия и Иран. Поэтому более вероятно, что КНДР получила от России менее мощные системы ПВО или пушечные установки.

Военные из КНДР в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в Оперативно-тактической группировке "Харьков" прокомментировали опасные маневры войск КНДР на Харьковщине. Там отметили, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

В то же время эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков высказывает мнение, что удары вглубь РФ перепишут "ситуацию на земле". На Курщине, таким образом, войскам КНДР будет несладко.

Кроме этого, бойцы 36-й бригады недавно продемонстрировали, как во время одного из штурмов нанесли серьезные потери россиянам. Даже корейцы не спасли ситуацию на Курщине.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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