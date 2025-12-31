Погодный удар под Новый год: Украину накрыли морозы, метели и сильный ветер

Синоптики предупредили об ухудшении погоды. Объявлен первый уровень опасности.

https://glavred.info/synoptic/pogodnyy-udar-pod-novyy-god-ukrainu-nakryli-morozy-meteli-i-silnyy-veter-10728437.html Ссылка скопирована

Последний день 2025 года принес Украине метели, мороз и опасные условия / Фото: УНИАН

Кратко:

В Карпатах температура опустилась до -17°C

В ряде регионов объявлен желтый уровень опасности

В начале января сохранится холодная погода, ожидаются снег и гололед

Последний день 2025 года оказался по-настоящему зимним. Погода в Украине довольна сложная из-за снегопада, сильного ветра и мороза.

Как сообщили в ГосЧС Ивано-Франковской области, в среду, 31 декабря, на высокогорье температура воздуха опустилась до -17 градусов, а на горе Поп Иван наблюдается ограниченная видимость и юго-западный ветер скоростью 15-17 метров в секунду.

видео дня

На горе выпало очень много снега. Высота покрова доходит до метра и выше. В связи с этим людей предупреждают о серьезной опасности для жизни и здоровья.

"Такие погодные условия – серьезная опасность для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

На высокогорье выпало много снега / t.me/dsns_telegram

Погода в Украине 31 декабря 2025

В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине.

31 декабря днем ​​в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Синоптики предупредили, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий.

Украинцев предупредили о сложных погодных условиях / facebook.com/UkrHMC

В Ровенской ОВА сообщили, что в регионе сложная погодная ситуация. На расчистке дорог после снегопада работают около 70 единиц техники. Для борьбы с последствиями интенсивного снегопада задействованы 49 единиц техники. Водителей призвали учитывать погодные условия, планируя свои поездки.

В Тернопольской области люди жалуются на плохо расчищенные дороги, публикуя соответствующие кадры в соцсетях.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 1 января температура воздуха в некоторых регионах может существенно опуститься. В Карпатах ожидается до -16 градусов.

На остальной территории страны столбики термометра будут показывать от -7 до -12 градусов. На юге будет теплее всего – до +2 градусов.

Погода в Киеве и области

На территории Киевщины и Киева 31 декабря будет облачно с прояснениями. Небольшой снег.

По области на дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 4-9° мороза, днем ​​2-7° мороза. В Киеве ночью 6-8° мороза, днем ​​около 5° мороза.

Какой будет погода в Украине в начале января

Синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит рассказал в интервью Главреду, в новогоднюю ночь будет немного снега на земле.

"Относительно морозов. В дневные часы это будет в пределах 0 градусов - 5. В ночные часы немного будет снижаться температура, местами по северо-востоку могут быть низкие значения температуры. Теплее всего будет на юге и западе страны. Там в дневные часы может быть около нуля градусов +1. В ночные часы от 4 до -6", - отметил он.

По словам синоптика, первые дни января будут морозными. Временами будет идти снег, будет образовываться снежный покров.

Он также предупредил, что в ближайшее время нужно ожидать гололедицу.

Украину накроет магнитная буря

В первый день 2026 года ожидается сильная магнитная буря красного уровня.

1 января будет пик солнечной активности. К-индекс достигнет отметки 5, что соответствует сильным магнитным бурям.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Иван Семилит Синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра. Изучал метеорологию на географическом факультете КНУ имени Тараса Шевченка.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред