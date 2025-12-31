Погодный удар под Новый год: Украину накрыли морозы, метели и сильный ветер

Кратко:
- В Карпатах температура опустилась до -17°C
- В ряде регионов объявлен желтый уровень опасности
- В начале января сохранится холодная погода, ожидаются снег и гололед
Последний день 2025 года оказался по-настоящему зимним. Погода в Украине довольна сложная из-за снегопада, сильного ветра и мороза.
Как сообщили в ГосЧС Ивано-Франковской области, в среду, 31 декабря, на высокогорье температура воздуха опустилась до -17 градусов, а на горе Поп Иван наблюдается ограниченная видимость и юго-западный ветер скоростью 15-17 метров в секунду.
На горе выпало очень много снега. Высота покрова доходит до метра и выше. В связи с этим людей предупреждают о серьезной опасности для жизни и здоровья.
"Такие погодные условия – серьезная опасность для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.
Погода в Украине 31 декабря 2025
В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине.
31 декабря днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Синоптики предупредили, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий.
В Ровенской ОВА сообщили, что в регионе сложная погодная ситуация. На расчистке дорог после снегопада работают около 70 единиц техники. Для борьбы с последствиями интенсивного снегопада задействованы 49 единиц техники. Водителей призвали учитывать погодные условия, планируя свои поездки.
В Тернопольской области люди жалуются на плохо расчищенные дороги, публикуя соответствующие кадры в соцсетях.
По прогнозам синоптиков, в ночь на 1 января температура воздуха в некоторых регионах может существенно опуститься. В Карпатах ожидается до -16 градусов.
На остальной территории страны столбики термометра будут показывать от -7 до -12 градусов. На юге будет теплее всего – до +2 градусов.
Погода в Киеве и области
На территории Киевщины и Киева 31 декабря будет облачно с прояснениями. Небольшой снег.
По области на дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью 4-9° мороза, днем 2-7° мороза. В Киеве ночью 6-8° мороза, днем около 5° мороза.
Какой будет погода в Украине в начале января
Синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит рассказал в интервью Главреду, в новогоднюю ночь будет немного снега на земле.
"Относительно морозов. В дневные часы это будет в пределах 0 градусов - 5. В ночные часы немного будет снижаться температура, местами по северо-востоку могут быть низкие значения температуры. Теплее всего будет на юге и западе страны. Там в дневные часы может быть около нуля градусов +1. В ночные часы от 4 до -6", - отметил он.
По словам синоптика, первые дни января будут морозными. Временами будет идти снег, будет образовываться снежный покров.
Он также предупредил, что в ближайшее время нужно ожидать гололедицу.
Украину накроет магнитная буря
В первый день 2026 года ожидается сильная магнитная буря красного уровня.
1 января будет пик солнечной активности. К-индекс достигнет отметки 5, что соответствует сильным магнитным бурям.
О персоне: Иван Семилит
Синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра. Изучал метеорологию на географическом факультете КНУ имени Тараса Шевченка.
