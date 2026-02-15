Отключения электроэнергии 16 февраля: стали известны графики для Киева и области

Главное:
- В Киеве и Киевской области запланированы временные ограничения электроснабжения
- 16 февраля в столице будут действовать индивидуальные графики отключения света
Для жителей Киева и Киевской области введут плановые отключения электроэнергии.
Об отключениях электроэнергии идет речь в сообщении в Telegram-канале компании-поставщика ДТЭК.
Уточняется, что в Киевской области 16 февраля отключения электроэнергии ожидается по утверждённым очередям.
Кроме того, в Киеве вновь будут применяться временные индивидуальные графики отключений, уточняют в ДТЭК.
В этом случае распределение на подгруппы не предусмотрено — для каждого адреса действует отдельный график подачи электроэнергии.
Массовые отключения: позиция Минэнерго
Энергетическая система Украины по-прежнему функционирует в сложных условиях. На повреждённых в результате обстрелов объектах аварийные бригады ведут восстановительные работы без перерывов.
В Министерство энергетики Украины сообщили, что после последней масштабной атаки РФ и заседания штаба по ликвидации её последствий в Киеве и области энергосеть остаётся в рабочем состоянии, однако испытывает предельные нагрузки.
Отключения в Киеве - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
