Отключения электроэнергии 16 февраля: стали известны графики для Киева и области

Для жителей Киева и Киевской области стартуют плановые отключения электроэнергии 16 февраля.

Главное:

В Киеве и Киевской области запланированы временные ограничения электроснабжения

16 февраля в столице будут действовать индивидуальные графики отключения света

Для жителей Киева и Киевской области введут плановые отключения электроэнергии.

Об отключениях электроэнергии идет речь в сообщении в Telegram-канале компании-поставщика ДТЭК.

Уточняется, что в Киевской области 16 февраля отключения электроэнергии ожидается по утверждённым очередям.

Кроме того, в Киеве вновь будут применяться временные индивидуальные графики отключений, уточняют в ДТЭК.

В этом случае распределение на подгруппы не предусмотрено — для каждого адреса действует отдельный график подачи электроэнергии.

Массовые отключения: позиция Минэнерго

Энергетическая система Украины по-прежнему функционирует в сложных условиях. На повреждённых в результате обстрелов объектах аварийные бригады ведут восстановительные работы без перерывов.

В Министерство энергетики Украины сообщили, что после последней масштабной атаки РФ и заседания штаба по ликвидации её последствий в Киеве и области энергосеть остаётся в рабочем состоянии, однако испытывает предельные нагрузки.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

