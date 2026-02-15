Укр
"Подталкивает всех не становились такими, как он": Зеленский подначил Орбана

Алексей Тесля
15 февраля 2026, 16:30
63
Владимир Зеленский обратился к лидерам стран-партнеров со словами благодарности за поддержку Украины.
Орбан, Зеленский
Владимир Зеленский ответил Виктору Орбану / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба Европарламента, соцсети В. Зеленского

Важное из заявлений Зеленского:

  • Президент обратился к лидерам стран-партнеров со словами благодарности за поддержку Украины
  • Орбан мотивирует всех в Европе становиться лучше, чтобы не превратиться в него

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за то, что он подталкивает Европу быть лучше.

Об этом глава государства заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе церемонии вручения Премии имени Эвальда фон Кляйста, сообщает "Европейская правда".

видео дня

Важные слова Зеленского

Во время церемонии вручения награды Зеленский обратился к лидерам стран-партнеров со словами благодарности за поддержку Украины.

В этом перечне украинский президент намекнул на премьера Венгрии, назвав его "Виктором". По его словам, он мотивирует всех в Европе становиться лучше, чтобы не превратиться в него.

"И я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Лучшими, хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он, человеком, который как будто забыл о значении слова стыд", - сказал Зеленский.

Виктор Орбан
/ Главред, инфографика

Премия фон Кляйста для Украины

Президент Украины получил премию Премии имени Эвальда фон Кляйста во время визита в Германию. Отметим, что в 2026 году эту премию Мюнхенская конференция по безопасности присудила "смелому украинскому народу".

Что предшествовало

Накануне Зеленский заявил о том, что пока Украина держит оборону, остальная Европа остается в безопасности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан благодаря украинцам может думать о том, как увеличить свой живот, а не о том, как нарастить армию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. "И даже один Виктор может думать о том, как увеличить свой живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы остановить возвращение российских танков на улицы Будапешта", - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию. Венгрия обвинила Украину в "попытке втянуть" Будапешт в войну.

Как сообщал Главред, ранее Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе". Дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, что повлекло остановку поставок нефти в Венгрию и резкую реакцию венгерского министра.

Больше новостей:

О персоне: Виктор Орбан

Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Виктор Орбан
Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

Большой обман СССР: откуда на самом деле взялась хваленая советская техника

Большой обман СССР: откуда на самом деле взялась хваленая советская техника

Циклон с Балкан надвигается: когда Львовскую область накроют метели и сильный снег

Циклон с Балкан надвигается: когда Львовскую область накроют метели и сильный снег

Гороскоп на завтра 16 февраля: Львам - ловушка, Козерогам - награда

Гороскоп на завтра 16 февраля: Львам - ловушка, Козерогам - награда

Отключения электроэнергии 15 февраля: графики для Киева и области

Отключения электроэнергии 15 февраля: графики для Киева и области

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
