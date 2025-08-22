"Я очень злой": Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе", как тот ответил

Дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, что повлекло остановку поставок нефти в Венгрию и резкую реакцию венгерского министра.

https://glavred.info/world/ya-ochen-zloy-orban-pozhalovalsya-trampu-posle-udara-po-druzhbe-kak-tot-otvetil-10691837.html Ссылка скопирована

Орбан обратился к Трампу / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump

Что произошло:

Орбан пожаловался Трампу на Украину из-за атаки на "Дружбу"

Трамп разозлился после жалобы Венгрии и дал ответ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с официальным письмом к президенту США Дональду Трампу после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба", который поставляет российскую нефть в Венгрию и Словакию. Об этом в пятницу сообщило издание Magyar Nemzet, обнародовав и само письмо, и ответ американского лидера.

В своем обращении Орбан отметил, что трубопровод является критически важным для двух стран, которые не имеют альтернативных путей поставки нефти.

видео дня

"Трубопровод поставляет нефть в Венгрию и Словакию - двух стран, которые не имеют другого способа импортировать нефть. Венгрия поддерживает Украину бензином и электроэнергией, а в ответ они бомбардируют инфраструктуру, которая нас снабжает. Это очень недружественный жест! Я желаю президенту Трампу успехов в его стремлении к миру", - написал Орбан.

Письмо Орбана Трампу / фото: Magyar Nemzet

Издание утверждает, что Трамп ответил довольно резко: "Виктор, мне не нравится то, что я слышу - я очень зол из-за этого. Передай Словакии, что ты мой большой друг", - написал Трамп в ответ.

Атаки на нефтепровод "Дружба" и реакция Венгрии - что известно

Главред сообщал о том, что ночью 22 августа на Брянщине, в российском городе Унеча, из-за атаки дронов произошел крупный пожар на нефтеперекачивающей станции трубопровода "Дружба". Как известно, именно эта станция является важным узлом нефтепровода "Дружба", через который российская нефть транспортируется в Европу.

После атаки министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о прекращении поставок нефти и назвал это "атакой на энергетическую безопасность" Венгрии. Сийярто также обвинил Украину в "попытке втянуть" Венгрию в войну.

Более того, 18 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз публично обвинил Украину в нападении на нефтепровод, что повлекло приостановление поставок нефти. Об этом он написал в Facebook 18 августа, отметив, что "Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в страну". В связи с этим, по его словам, Будапешт теперь угрожает Киеву отключением света.

Больше интересных новостей:

О персоне: Виктор Орбан Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред