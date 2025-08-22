Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Наступление на Харьков и Сумы: Минобороны РФ обнародовало важное решение Путина

Даяна Швец
22 августа 2025, 10:08
291
Путин пересмотрел группировку войск "Север", ведущую наступательные операции на Харьковском и Сумском направлениях
Путин, Путин в форме
Путин сделал изменения в руководстве РФ / Коллаж: Главред, фото: Kremlin.ru

Главное:

  • Россия назначила нового руководителя наступления на Харьков и Сумы
  • Генерал Евгений Никифоров заменил Александра Лапина
  • СБУ подозревает нового командира в военных преступлениях

В российском военном руководстве произошла замена на стратегическом направлении. Кремль назначил нового командующего группировки "Север", которая ведет наступление против Украины на Харьковщине и Сумщине, сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

Аналитики уже прогнозируют, что это изменение может существенно повлиять на дальнейший ход боевых действий.

видео дня

Кто такой Евгений Никифоров?

Как сообщают российские медиа, возглавил группировку генерал-полковник Евгений Никифоров.

До этого Никифоров занимал несколько высоких должностей в вооруженных силах России и участвовал во многих военных кампаниях, в том числе в Первой и Второй чеченских войнах. Его опыт управления крупными подразделениями может свидетельствовать о стремлении Кремля усилить давление на Харьковском и Сумском направлениях.

Евгений Никифоров
Евгений Никифоров / фото: Википедия

Вместе с тем, СБУ подозревает Никифорова в причастности к ряду военных преступлений. Среди них - сбитие военно-транспортного самолета Ил-76 в Луганске в июне 2014 года, где погибли 49 украинских военных, а также удар по драмтеатру в Чернигове в августе 2023 года, который унес жизни семи человек. В декабре 2022 года его официально внесли в список подозреваемых в военных преступлениях.

Его предшественник, генерал Александр Лапин, по сообщениям пророссийских ресурсов, был отстранен от руководства еще 8 августа. Лапин ранее возглавлял войска Центрального военного округа, однако неоднократно подвергался критике из-за неудачных операций.

Что происходит на Харьковском и Сумском направлениях?

Назначение Никифорова происходит на фоне обострения боев в приграничных регионах, где российские силы пытаются прорвать оборону ВСУ, но при этом несут значительные потери.

Генеральный штаб В СУ отметил, что за прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений:

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили четыре атаки захватчиков. Также враг нанес девять авиационных ударов, применив при этом 17 управляемых авиационных бомб, и совершил 252 обстрела, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.
  • На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз тщетно пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Синельниково, Волчанск, Хатнее, Амбарное, Западное и в направлении Колодязного.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 790 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, три боевые бронированные машины, 46 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 318 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 33 ракеты, 110 единиц автомобильной техники оккупантовМ. - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте - новости Украины

Главред писал о том, что на Херсонщине в армии Путина начался бунт. Российские военнослужащие намеренно уничтожают собственную военную технику - причинами саботажа являются значительные потери, жестокие приказы командования, отсутствие обеспечения и средств РЭБ.

Кроме этого, в отчете Института изучения войны (ISW) сообщалось, что РФ потеряла плацдарм на Донбассе. Украинские подразделения успешно ликвидировали российский выступ вблизи Доброполья, отрезав вражеские силы от их основных подразделений.

Аналитики также опровергли заявление Путина о скором захвате всей Донецкой области. Они утверждают, что Россия не сможет захватить регион силой. По их оценкам, это может произойти только в том случае, если Украина выведет свои войска.

Больше интересных новостей:

Об источнике: Министерство обороны России

Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине СБУ новости Харькова Кремль ВСУ Сумы Минобороны РФ Харьковская область Сумская область Владимир Путин новости Харьковщины война России и Украины военные преступления России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Наступление на Харьков и Сумы: Минобороны РФ обнародовало важное решение Путина

Наступление на Харьков и Сумы: Минобороны РФ обнародовало важное решение Путина

10:08Война
ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию: у Орбана разразились гневом

ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию: у Орбана разразились гневом

09:31Мир
Отправка войск под командованием США: названы варианты гарантий безопасности Украины

Отправка войск под командованием США: названы варианты гарантий безопасности Украины

09:24Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится война

Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится война

Китайский гороскоп на сегодня 22 августа: Змеям - обвинения, Обезьянам - проблемы

Китайский гороскоп на сегодня 22 августа: Змеям - обвинения, Обезьянам - проблемы

Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

Последние новости

10:30

Китайский гороскоп на завтра 23 августа: Свиньям - ошибки, Петухам - страх

10:20

Минус пять элитных подводников РФ: морской дрон ГУР проредил ряды оккупантов

10:08

Наступление на Харьков и Сумы: Минобороны РФ обнародовало важное решение Путина

09:53

Как выбрать спелый арбуз: надо обратить внимание на один единственный признакВидео

09:40

Почему Никита Пресняков развелся с женой на самом деле: "Недостаточно"

Какой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погодыКакой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погоды
09:31

ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию: у Орбана разразились гневом

09:24

Отправка войск под командованием США: названы варианты гарантий безопасности Украины

09:05

"Рождается внутри": бывшая возлюбленная Налчаджиоглу сделала признание

08:19

В армии Путина начался бунт: солдаты отказываются воевать и уничтожают технику

Реклама
08:10

Как РФ остается без топлива ударами ВСУмнение

07:55

"НАТО-лайт": Мелони предложила 24-часовой механизм защиты Украины от РФ

07:10

Чем отличаются два парня, которые едят суши: ответ надо найти за 18 секунд

06:58

США засекретили данные о переговорах Украины и России - CBS News

06:10

Крым размером с Техас: как Трамп повеселил мирмнение

05:00

Придет заветное облегчение: трех знаков зодиака ждут перемены 22 августа

04:02

Каким был флаг Украины тысячу лет назад - историк показал забытые символы РусиВидео

03:37

Знают все наперед: три знака зодиака имеют скрытые магические способности

03:05

Дожить до 100 лет не предел: названа главная хитрость долгожителей

02:22

Таким разбивают сердце: ТОП-4 знака, которые доверяют людям слишком быстро

02:15

На фронте обострение: в Генштабе рассказали важные нюансы на ключевых направлениях

Реклама
01:30

Это вообще что такое: Наташу Королеву перекосило из-за Тарзана

00:45

Что такое "клямра": лишь единицы смогут сказать, что означает словоВидео

00:17

"Дружба" ушла на каникулы: первые подробности удара по нефтяной артерии КремляВидео

21 августа, четверг
23:57

Футболист киевского "Динамо" Максим Брагару впервые стал отцом: первые фото

23:35

Был там и держал: юморист Филимонов рассказал, как у него на руках умер внукВидео

23:33

Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины - что произошло

23:24

Трамп анонсировал новую тактику для завершения войны в Украине - что известно

22:41

"После этого Трамп умывает руки": чего ждать от встречи Зеленского и ПутинаВидео

22:19

"Проиграем войну": эксперт раскрыл худший сценарий и назвал главную ошибку

22:11

"Фламинго" расправляет крылья: эксперт объяснил, что делает ее "сюрпризом" для врага

21:41

Какие факты о Крыме скрывает Кремль и почему - открытие "ломает" учебники историиВидео

21:29

"Варварское преступление": в Сенате США грозят РФ новым мощным ударом

20:54

"Есть два формата": Зеленский сделал важное заявление о завершении войны

20:52

"Сливают тренера": легенда Динамо жестко раскритиковала команду перед Лигой Европы

20:28

"Еще давно": Наталья Сумская сделала громкое откровенное признание

20:18

Цена установит новый рекорд: украинцам назвали сроки подорожания хлеба

19:53

Простые действия, и голубика готова к зиме: садовод объяснила, как подготовить кустыВидео

19:37

Путин выдвинул новые условия мира и два варианта окончания войны - что предполагается

19:29

Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

19:19

"Трамп соскочил": тревожный прогноз экс-главы МИД насчет переговоров о миреВидео

Реклама
19:10

Как Путин в один день отбросил все, на что надеялся Трампмнение

18:53

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

18:52

"Декабрь, дождь, грязь, романтики ноль": Омаргалиева рассказала, как Тамерлан делал ей предложение

18:45

ВСУ разорвали "цепь" врага: Сырский рассказал, как сотни россиян попали в ловушку

18:44

В Украине больше не будет ПТУ и "бурс" - чем их заменят

18:25

Смеситель заблестит лучше нового: простой, но очень эффективный способ очисткиВидео

18:22

Четыре худших места: где нельзя вешать зеркало в доме

18:00

Невероятное перевоплощение: Тоня Матвиенко стала брюнеткой с кареВидео

17:52

"Таких в мире нет": названа главная особенность украинской ракеты "Фламинго"

17:49

Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без него: детали от The Guardian

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять