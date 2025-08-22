Наступление на Харьков и Сумы: Минобороны РФ обнародовало важное решение Путина

Путин пересмотрел группировку войск "Север", ведущую наступательные операции на Харьковском и Сумском направлениях

Путин сделал изменения в руководстве РФ / Коллаж: Главред, фото: Kremlin.ru

Главное:

Россия назначила нового руководителя наступления на Харьков и Сумы

Генерал Евгений Никифоров заменил Александра Лапина

СБУ подозревает нового командира в военных преступлениях

В российском военном руководстве произошла замена на стратегическом направлении. Кремль назначил нового командующего группировки "Север", которая ведет наступление против Украины на Харьковщине и Сумщине, сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

Аналитики уже прогнозируют, что это изменение может существенно повлиять на дальнейший ход боевых действий.

Кто такой Евгений Никифоров?

Как сообщают российские медиа, возглавил группировку генерал-полковник Евгений Никифоров.

До этого Никифоров занимал несколько высоких должностей в вооруженных силах России и участвовал во многих военных кампаниях, в том числе в Первой и Второй чеченских войнах. Его опыт управления крупными подразделениями может свидетельствовать о стремлении Кремля усилить давление на Харьковском и Сумском направлениях.

Евгений Никифоров / фото: Википедия

Вместе с тем, СБУ подозревает Никифорова в причастности к ряду военных преступлений. Среди них - сбитие военно-транспортного самолета Ил-76 в Луганске в июне 2014 года, где погибли 49 украинских военных, а также удар по драмтеатру в Чернигове в августе 2023 года, который унес жизни семи человек. В декабре 2022 года его официально внесли в список подозреваемых в военных преступлениях.

Его предшественник, генерал Александр Лапин, по сообщениям пророссийских ресурсов, был отстранен от руководства еще 8 августа. Лапин ранее возглавлял войска Центрального военного округа, однако неоднократно подвергался критике из-за неудачных операций.

Что происходит на Харьковском и Сумском направлениях?

Назначение Никифорова происходит на фоне обострения боев в приграничных регионах, где российские силы пытаются прорвать оборону ВСУ, но при этом несут значительные потери.

Генеральный штаб В СУ отметил, что за прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили четыре атаки захватчиков. Также враг нанес девять авиационных ударов, применив при этом 17 управляемых авиационных бомб, и совершил 252 обстрела, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.

за прошедшие сутки украинские воины отбили четыре атаки захватчиков. Также враг нанес девять авиационных ударов, применив при этом 17 управляемых авиационных бомб, и совершил 252 обстрела, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня. На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз тщетно пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Синельниково, Волчанск, Хатнее, Амбарное, Западное и в направлении Колодязного.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 790 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, три боевые бронированные машины, 46 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 318 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 33 ракеты, 110 единиц автомобильной техники оккупантовМ. - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте - новости Украины

Главред писал о том, что на Херсонщине в армии Путина начался бунт. Российские военнослужащие намеренно уничтожают собственную военную технику - причинами саботажа являются значительные потери, жестокие приказы командования, отсутствие обеспечения и средств РЭБ.

Кроме этого, в отчете Института изучения войны (ISW) сообщалось, что РФ потеряла плацдарм на Донбассе. Украинские подразделения успешно ликвидировали российский выступ вблизи Доброполья, отрезав вражеские силы от их основных подразделений.

Аналитики также опровергли заявление Путина о скором захвате всей Донецкой области. Они утверждают, что Россия не сможет захватить регион силой. По их оценкам, это может произойти только в том случае, если Украина выведет свои войска.

