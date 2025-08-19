РФ потеряла плацдарм на Донбассе, ВСУ отрезали россиян от основных сил, - ISW

ВСУ достигли успеха, "срезав" российский выступ и зачищая остатки вражеских сил.

Где ВСУ перехватили инициативу / Коллаж: Главред, фото Генштаб ВСУ, ISW

Коротко о главном:

ВСУ отрезали части РФ от основных сил на Донетчине

Разрушено российское выступление под Добропольем

Украинцы сдерживают штурмы РФ от Донбасса до Купянска

Вооруженные силы Украины достигли успехов в районе Доброполья, где действует 1-й корпус Национальной гвардии. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Ссылаясь на данные военного обозревателя Константина Машовца, Трегубова и других экспертов, аналитики отмечают, что украинские подразделения ликвидировали российское выступление на этом направлении, изолировав части противника от основных сил. Фактически это выступление уже ликвидировано, а остатки врага зачищают в близлежащих селах.

Несмотря на то, что российские войска сейчас удерживают лишь небольшой участок фронта шириной около 2,5 км, в их сообщениях все чаще упоминается населенный пункт Родинское, расположенный к югу от Доброполья.

ISW отмечает: заметны признаки того, что оккупанты пытаются превратить тактическое продвижение небольших групп вокруг Доброполья в более масштабный прорыв.

Что происходит возле Допрополья / фото: ISW

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 186 боевых столкновений. Российские войска нанесли два ракетных и 78 авиаударов, использовали четыре ракеты и 162 управляемые авиабомбы. Кроме того, по Украине было выпущено 5 489 дронов-камикадзе и осуществлено 5 350 артобстрелов, среди которых 86 - из РСЗО.

Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 67 атак вблизи населенных пунктов Дорожное, Федоровка, Никаноровка, Маяк, Родинское, Луч, Покровск и ряда других.

Также враг активно действует на Новопавловском направлении (29 штурмов) и на Лиманском (26 атак). Кроме того, бои происходили на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Северском, Краматорском, Торецком, Ореховском и Приднепровском направлениях. На Гуляйпольском же отрезке сутки прошли без наступательных действий.

Что происходит на фронте - анализ ISW

Главред недавно рассказывал, что в ISW разгромили заявление Путина. Аналитики опровергли утверждение президента РФ о скором захвате всей Донецкой области. ISW утверждает, что Россия может занять регион только в случае капитуляции Украины, а не силой.

Кроме этого, ISW писал о том, что в РФ начался кризис с набором в войска, хотя Кремль заявляет о рекордах. Российское Минобороны, вероятно, использует региональные бюджеты, чтобы скрыть истинные масштабы расходов на вербовку, поскольку официальные данные о бюджетных выплатах не совпадают с заявленным количеством новобранцев.

Также аналитики подтвердили, что ВСУ оттеснили противника в важной точке, несмотря на массовые атаки БПЛА. По данным Американского института изучения войны (ISW), украинские военные успешно продвинулись на Лиманском направлении. Это подтверждается видео с геолокацией, на которых видно, как ВСУ продвигаются в южной части села Торское.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

